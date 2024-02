La mise à jour du Tesla Cybertruck comprend des modifications de performances et du son.

Les changements logiciels pourraient accélérer le chargement et améliorer la conduite.

Tesla travaille déjà sur des mises à jour pour le Cybertruck. La première série de mises à jour est maintenant disponible, et elle est destinée à améliorer la recharge et même la conduite et la maniabilité. C’est du moins ce qui ressort des notes de mise à jour.

Selon le constructeur automobile, le Tesla Cybertruck « obtiendra une réponse plus cohérente sur différents revêtements routiers et un plus grand confort sur les chaussées sinueuses et rugueuses en mode Sport ou lorsque la fonction Custom Ride & Handling est réglée sur Focused. Il faut également s’attendre à une réduction du tangage et du roulis de la carrosserie en mode tout-terrain ». Le camion utilise une suspension pneumatique active sur les deux essieux, ce qui permet les changements de conduite annoncés par Tesla. Il est également doté d’un système de nivellement de la charge lorsqu’il s’agit de transporter des marchandises.

Lorsque vous vous préparez à recharger votre véhicule, celui-ci connaît la puissance de la station vers laquelle vous vous dirigez. « Votre véhicule s’adapte désormais au niveau de puissance de chaque station de recharge à courant continu. Ainsi, le préconditionnement de la batterie lorsque vous vous dirigez vers un chargeur, puis le chargement, peuvent être plus efficaces ». La température de la batterie est l’une des clés de la vitesse de charge. Trouver la température idéale pour le taux de charge anticipé pourrait contribuer à accélérer le processus.

Il y a d’autres petits changements, notamment un rappel de branchement lorsque vous rentrez chez vous avec moins de la moitié de la charge. Vous pouvez ajouter un nouveau son de verrouillage — Tesla suggère un « pet aléatoire », il y a de nouveaux jeux et applications, et le véhicule peut maintenant filtrer les vitesses de charge.

Le logiciel permettant de contrôler le blocage du différentiel n’a toujours pas été implémenté. Cette fonctionnalité manquante est probablement l’une des causes des problèmes de performances tout-terrain rencontrés par les modèles de production du Cybertruck.