Tesla progresse dans la production de sa voiture électrique à moins de 35 000$

Tesla est sur le point de fabriquer un véhicule électrique abordable à 25 000 euros dans son usine allemande, marquant un moment important vers une pénétration plus large du marché.

Tesla vise à produire un véhicule électrique plus accessible dans son usine de Berlin, indiquant un changement stratégique axé vers le marché de masse.

L’initiative s’accompagne d’une augmentation de salaire pour le personnel de l’usine allemande de Tesla, reflétant la croissance de l’entreprise et l’investissement dans son personnel.

Malgré l’absence d’une date de début de production confirmée, ce développement s’aligne avec l’objectif de Tesla d’augmenter significativement les livraisons de véhicules d’ici 2030.

Selon des informations de Reuters, Tesla a dévoilé des plans (à l’interne) pour développer un nouveau véhicule électrique à prix plus abordable qui sera fabriqué dans son installation allemande. Cette initiative représente une étape cruciale vers l’adoption massive des VÉ de Tesla, avec un prix cible de 25 000 euros (environ 35 000$). La date spécifique pour le début de la production n’a pas été divulgué, et Tesla n’a émis aucun commentaire concernant ce développement.

Le prix des VÉ reste un obstacle crucial à leur adoption généralisée en Europe et aux en Amérique. Les études de marché indiquent que le prix de détail moyen d’un VÉ en Europe au cours du premier semestre de 2023 était nettement supérieur au prix du modèle proposé par Tesla. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a précédemment exprimé l’ambition de proposer un VÉ plus abordable mais a été confronté à des obstacles technologiques qui ont retardé ces plans. Des innovations dans les techniques de production, telles que la possibilité de couler dans un moule de grandes composantes de la sous-caisse d’un VÉ, devraient réduire les coûts et accélérer les processus de fabrication.

La stratégie de Tesla diverge de celle d’autres constructeurs automobiles comme Volkswagen, qui ont été plus prudents, en se concentrant sur le maintien des marges bénéficiaires pendant la transition vers la mobilité électrique plutôt que de fixer des objectifs de livraison ambitieux. L’objectif de Tesla est d’augmenter ses livraisons de véhicules à 20 millions d’unités d’ici 2030, un objectif qui nécessite une entrée sur le marché de masse.

Lors d’une récente visite à l’usine de Gruenheide, Musk a félicité les efforts du personnel et a annoncé le véhicule à venir ainsi qu’une augmentation de salaire pour le personnel. L’usine, qui produit principalement le Model Y, soit le VÉ le plus vendu en Europe, cherche à doubler sa capacité à 1 million de véhicules par an. La conformité réglementaire concernant la conservation de l’environnement reste une considération pour les plans d’expansion de l’usine.