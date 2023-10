Tesla pourrait commercialiser une Model 3 « Plaid »

La plateforme médiatique The Kilowatts a récemment émis l’hypothèse que Tesla pourrait introduire une Model 3 Plaid, malgré les déclarations antérieures d’Elon Musk.

La plateforme médiatique The Kilowatts a identifié une emblème Plaid sur une image de la Tesla Model 3.

La motorisation Plaid offre un taux d’accélération de 1,99 seconde pour la Model S.

Une Model 3 Plaid pourrait combiner des performances à grande vitesse avec une accessibilité relative.

Selon The Kilowatts, une plateforme médiatique reconnue dans le domaine des véhicules électriques (VÉ), il y a une montée de spéculations sur le fait que Tesla pourrait envisager le développement d’une Model 3 Plaid. Ceci fait suite à la découverte d’une emblème Plaid sur une image du pare-chocs arrière d’une Tesla Model 3.

Tesla’s Parts Catalog confirms Tesla is working on a Performance version of the new Model 3, potentially PLAID!! pic.twitter.com/N7qxt0LUqM — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) October 19, 2023

La motorisation Plaid a été intégrée dans les Model S et Model X de Tesla en 2021, faisant de ces véhicules les plus rapides que la compagnie n’ait jamais produits. Pour mettre les choses en perspective, la Model S, équipée de la motorisation Plaid, affiche un taux d’accélération impressionnant de 0 à 100 km/h en seulement 1,99 secondes. La Model X, bien qu’un peu plus lente, atteint cette vitesse en 2,3 secondes. À noter que ces deux modèles ne représentent que moins de 5% des statistiques de production et de livraison trimestrielles de Tesla.

Alors qu’il y a une demande évidente pour les performances, les versions Plaid de ces véhicules ont un prix élevé de 89 990 $ aux États-Unis, un montant que de nombreux consommateurs jugent exorbitant. Les vitesses maximales pour ces modèles sont de 320 km/h pour la Model S et 149 MPH pour la Model X.

L’introduction d’une Model 3 avec des capacités dignes du nom Plaid pourrait représenter un tournant pour la marque. Elle pourrait potentiellement offrir aux consommateurs le plaisir que procure une vitesse jadis inatteignable à un prix plus accessible, élargissant ainsi la clientèle de Tesla.

Il est à noter qu’Elon Musk avait précédemment écarté l’idée d’une telle voiture. Cependant, compte tenu de l’historique des décisions surprenantes de Musk, il ne serait pas sans précédent qu’il change de stratégie. Des changements récents, tels que la décision de Tesla de commencer à investir dans la publicité et la flexibilité concernant la licence de conduite autonome complète, soulignent cette imprévisibilité.

Si elle voit le jour, une Model 3 Plaid pourrait continuer d’alimenter l’intérêt pour la berline de Tesla, en particulier sur le marché américain.