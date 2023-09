Tesla Model 3 « Highland » Performance à venir : Innovations potentielles de la motorisation

La prochaine mise à jour « Highland » de la Tesla Model 3 Performance laisse présager une configuration de moteur électrique distinctive, comme le révèle un certificat RDW européen.

Tesla se prépare à d’éventuelles améliorations de sa Model 3 Performance, avec la prochaine mise à jour « Highland » qui suscite l’intérêt parmi les passionnés de véhicules électriques. Les indications d’un certificat européen, délivré par le RDW, suggèrent une nouvelle configuration de moteur électrique pour la berline.

Actuellement, la Model 3 Performance se démarque comme une favorite dans la gamme Tesla. De taille plus petite que la Model S Plaid, et avec son agilité, elle est un plaisir pour les conducteurs, notamment dans les virages serrés. Avec un prix de 53 240 $ aux États-Unis avant les incitatifs, son rapport qualité-prix est évident. Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 260 km/h, ses performances sont impressionnantes.

Cependant, la récente mise à jour « Highland » a suscité beaucoup d’interrogations. Les plus aguéris ont remarqué que le véhicule électrique mis à jour était proposé en seulement deux versions : la RWD à moteur unique et le Dual Motor AWD Long Range. La très appréciée Model 3 Performance était ainsi notablement absente. Cette omission, étant donné la popularité de la voiture, a alimenté les spéculations sur les projets de Tesla.

Une publication sur le forum TFF a ajouté à l’intrigue. Elle faisait référence au certificat de type européen du RDW, daté de juillet 2023, mentionnant une nouvelle Model 3 Performance. Le VIN du véhicule comportait la lettre « T » à sa huitième position. Ce détail est important, car ce chiffre dans un VIN indique souvent le type de moteur. La désignation « T » a été vue sur les VIN des Model S et Model X Plaid européennes, qui disposent toutes deux d’une configuration AWD tri-moteur. Bien qu’il soit peu probable que la Model 3 adopte une configuration tri-moteur, elle pourrait intégrer un moteur des modèles Plaid.

Alors que la Model 3 Performance offre déjà une expérience de conduite exceptionnelle, Tesla pourrait viser encore plus haut avec la mise à jour « Highland ». Des améliorations à son accélération et à sa vitesse maximale pourraient renforcer sa dominance sur le marché des véhicules électriques, établissant une référence difficile à égaler pour les concurrents.