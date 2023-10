Tesla est sous enquête concernant la surestimation de l’autonomie de ses véhicules

Le Département de la Justice des États-Unis examine les revendications de Tesla concernant l’autonomie de conduite de ses véhicules électriques et d’autres aspects de ses opérations.

• Le Département de la justice demande les documents de Tesla liés aux revendications d’autonomie de conduite des véhicules.

• Tesla prévoit que ses dépenses en capital pour 2023 dépasseront ses prévisions initiales de 7 à 9 milliards de dollars.

• Le PDG Elon Musk dévoile des plans publicitaires potentiels et exprime des inquiétudes malgré une situation économique difficile.

Reuters a révélé que le Département de la Justice des États-Unis demande des documents à Tesla pour enquêter sur les affirmations du constructeur automobile concernant l’autonomie de ses véhicules électriques. Cette démarche voit le jour après des rapports antérieurs suggérant que le constructeur aurait pu surestimer l’autonomie potentielle de ses véhicules. L’organisme régulateur examine également les fonctionnalités de conduite autonome de Tesla, ainsi que certains avantages et décisions de personnel, témoignant d’une attention réglementaire accrue envers la firme dirigée par Elon Musk.

De plus, Tesla a récemment mis à jour ses prévisions financières pour l’année à venir, indiquant que ses dépenses en capital pour 2023 pourraient dépasser la fourchette précédemment estimée de 7 à 9 milliards de dollars. Cette hausse est attribuée aux efforts de la société pour augmenter la production dans ses usines et lancer de nouveaux modèles de véhicules. Les consommateurs peuvent s’attendre à la commercialisation de la berline Model 3 de nouvelle génération et du Cybertruck dans les mois à venir, après certains ajustements de production effectués au trimestre précédent.

Bien que les dépenses financières de l’entreprise soient prévues pour se réaligner avec l’estimation initiale de 7 à 9 milliards de dollars dans les années à venir, d’autres préoccupations prennent le dessus. Lors d’une récente discussion sur les résultats trimestriels de l’entreprise, Elon Musk a exprimé ses réserves concernant les projets de Tesla pour une nouvelle usine au Mexique, évoquant un environnement économique instable. Il a également souligné les effets potentiellement négatifs de la hausse des taux d’intérêt et des pressions sur les prix compétitifs sur la demande de Tesla.

Enfin, Musk a évoqué l’entrée timide de Tesla dans le domaine de la publicité. Sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), il a mentionné les efforts publicitaires actuels de la société à petite échelle, avec des plans d’expansion après avoir déterminé les stratégies les plus efficaces. Cela marque un changement par rapport à la dépendance de longue date de Tesla envers la présence influente de Musk et la solide base de clients de la marque. Certains intervenants, dont Gary Black du Future Fund, ont encouragé Tesla à adopter la publicité, estimant que de simples réductions de prix pourraient ne pas stimuler significativement la demande. Dans ce contexte, l’action de Tesla a connu une légère baisse lors de la séance de préouverture du marché.