Tesla domine le classement des 10 véhicules électriques les plus vendus du programme d’incitatifs iZEV

La Tesla Model 3 n’est plus éligible au rabais iZEV, mais elle demeure le véhicule le plus populaire du programme

Hyundai connait beaucoup de succès avec la IONIQ 5 et le Kona EV

Le Québec est de loin la province avec le plus de modèles éligibles au programme iZEV enregistrés

Près de 7 000 acheteurs de véhicules électriques vendus au Canada au mois d’août dernier ont eu droit à un rabais du programme d’incitatif iZEV du gouvernement du Canada. Du nombre, environ le tiers étaient des nouveaux propriétaires de Tesla Model 3.

La Tesla Model 3 a en effet largement dominé le palmarès des véhicules électriques les plus vendus dans le cadre du programme d’incitatifs iZEV. Ce programme prévoit jusqu’à 5 000 $ de rabais pour les voitures électriques dont le modèle de base est offert à moins de 55 000 $ et qui ne dépassent pas 65 000 $. Les VUS électriques éligibles doivent couter moins de 60 000 $ pour le modèle de base et moins de 70 000 $ pour les autres versions.

Le programme a été particulièrement populaire au mois d’août alors que 6 956 véhicules électriques ont eu droit à un rabais. Du nombre, 2 177 étaient des modèles Tesla Model 3 qui, pourtant, ne sont plus éligibles aux incitatifs du programme iZEV.

En réalité, seule la version propulsion de la Model 3 était éligible au programme, mais depuis novembre 2021 aucune Tesla n’a droit à un incitatif du gouvernement du Canada. Les véhicules enregistrés en aout dernier sont donc des Model 3 commandés avant le mois de novembre.

Plus de la moitié des modèles ont été vendus au Québec (3 518 unités vendues) alors que la Colombie-Britannique (1,669 unités vendues) et l’Ontario suivent (1,373 unités vendues).

Il est important de noter que nous ne parlons ici que des véhicules éligibles aux rabais du programme iZEV. Ceci dit, le classement suivant n’est pas très différent de celui des véhicules électriques les plus vendus, incitatifs ou non.

Voici donc les 10 véhicules électriques les plus populaires du programme iZEV en 2022.

Tesla Model 3

Ventes août 2022 : 2 177 unités

Ventes 2022 : 9 725 unités

Hyundai IONIQ 5

Ventes août 2022 : 251 unités

Ventes 2022 : 3 787 unités

Hyundai Kona EV

Ventes août 2022 : 555 unités

Ventes 2022 : 3 203 unités

Chevrolet Bolt EUV

Ventes août 2022 : 804 unités

Ventes 2022 : 1 878 unités

Ford Mustang Mach E

Ventes août 2022 : 475 unités

Ventes 2022 : 978 unités

Nissan LEAF

Ventes août 2022 : 244 unités

Ventes 2022 : 852 unités

Chevrolet Bolt

Ventes août 2022 : 262 unités

Ventes 2022 : 835 unités

Kia EV6

Ventes août 2022 : 148 unités

Ventes 2022 : 697 unités

Polestar 2

Ventes août 2022 : 110 unités

Ventes 2022 : 388 unités

MINI Cooper SE

Ventes août 2022 : 105 unités

Ventes 2022 : 294 unités