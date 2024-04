Tesla dévoile enfin la nouvelle Model 3 Performance et elle est sacrément rapide

Tesla a récemment mis à jour sa gamme Model 3. Après environ six années de modèle avec très peu de mises à jour visuelles, la Model 3 a reçu l’ancien lifting et quelques mises à jour bien nécessaires, en particulier à l’intérieur. Aujourd’hui, avec l’introduction de la Model 3 Performance, nous parlons d’améliorations significatives en termes de vitesse, de technologie et de vitesse. Et aussi de vitesse, parce qu’elle est vraiment rapide.

La nouvelle Tesla Model 3 Performance est conçue pour déchiqueter avec sa capacité à accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes (2,9 secondes de 0 à 60 mph). Ce chiffre époustouflant est le fruit de sa transmission intégrale à deux moteurs, qui lui confère une puissance exceptionnelle de 510 chevaux. La voiture atteint une vitesse maximale de 262 km/h, ce qui en fait l’une des berlines électriques les plus performantes au monde.

L’efficacité est essentielle pour les véhicules électriques, et la Model 3 Performance excelle dans ce domaine, avec une autonomie estimée à 476 km (315 miles) en une seule charge. En revanche, la variante Long Range à double moteur offre une autonomie estimée à 548 km (341 miles). Cette autonomie est soutenue par le vaste réseau Supercharger de Tesla, qui facilite la recharge rapide et l’extension de la capacité de conduite.

L’extérieur de la Model 3 Performance est plus élégant que jamais et aérodynamique, ce qui contribue à son efficacité et à sa vitesse, beaucoup de vitesse. Elle comprend des jantes Überturbine de 20 pouces et des freins Performance, parce qu’elle va vite.

L’intérieur est tout aussi impressionnant, avec un design minimaliste qui semble bien plus élégant que les précédents, dominé par un écran tactile de 15,4 pouces qui contrôle la plupart des fonctions de la voiture. Les intérieurs noir et blanc sont disponibles en option.

La Model 3 Performance est équipée des dernières fonctionnalités Autopilot de Tesla, qui offrent des capacités avancées d’aide à la conduite, notamment le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adapté au trafic. En outre, la voiture comprend l’option pour des capacités de conduite autonome complètes à l’avenir.

La Tesla Model 3 Performance est proposée à un prix compétitif, c’est vrai. À partir de 69 990 $ au Canada (52 990 $ aux États-Unis), elle est de loin la tueuse de super-voitures la moins chère du pays. Selon le site web canadien de Tesla, si vous commandez aujourd’hui, la livraison peut être attendue en juillet.