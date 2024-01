Tesla a tout juste devancé BYD au chapitre des ventes en 2023

Une course serrée qui se décide dans les derniers trimestres.

BYD multiplie par près de deux ses ventes de voitures rechargeables.

La course au constructeur de véhicules électriques s’intensifie. Les gains impressionnants de la société chinoise BYD viennent d’être devancés par Tesla, qui a affiché une augmentation impressionnante de ses propres ventes pour 2023.

BYD a révélé ses chiffres de vente pour l’année, et l’entreprise affirme avoir vendu 1,6 million de VÉ, dont 190 754 rien que le mois dernier. C’est presque le double de ce que l’entreprise a enregistré l’année dernière, avec 911 140 VÉ vendus, et c’est un bond étonnant par rapport aux 320 810 ventes de 2021.

En novembre, BYD a annoncé qu’elle avait assemblé six millions de véhicules à énergie nouvelle. Il s’agit d’une autre étape importante, bien que ce chiffre comprenne les modèles hybrides rechargeables. Si l’on ajoute ces derniers au total, BYD a vendu 3,02 millions de véhicules vendus avec un câble de recharge en 2023.

Tesla vient d’annoncer un chiffre de 1 808 581 livraisons pour l’ensemble de l’année. Il s’agit là aussi d’un chiffre impressionnant, en hausse par rapport à 1,3 million de véhicules livrés en 2022.

Les modèles les plus vendus de BYD sont les Song, Seagull, Dolphin, Yuan Plus et Han. Les modèles les plus vendus de Tesla sont la Model 3 et le Model Y, qui représentent collectivement 1,7 million de ses ventes en 2023. L’entreprise ne fait pas de distinction entre les deux dans ses résultats de ventes.

Les deux marques représentent environ un tiers des ventes mondiales de véhicules électriques. Les deux marques ont emprunté des voies très différentes pour parvenir à cette domination. Tesla a pris les devants en misant sur la haute technologie, la longue autonomie et la présence massive de son fondateur, tandis que BYD s’est efforcée de rendre ses véhicules plus abordables.