Tesla a atteint un nouveau record de livraisons dans le premier trimestre de l’année

Tesla a livré 422 875 véhicules dans les trois premiers mois de l’année, battant son record précédent.

Ce record avait seulement été atteint lors du dernier trimestre, avec 405 000 véhicules atteignant leurs acheteurs à la fin de 2022.

Cette performance a aussi dépassé les prévisions des analystes.

Tesla continue d’être très populaire dans le monde entier, comme le prouve son nouveau record de livraisons par trimestre, établi au cours des trois premiers mois de l’année.

Sur cette période, le constructeur automobile indique avoir produit 440 808 véhicules et 422 875 d’entre eux sont parvenus à leurs acheteurs.

Ce chiffre est nettement supérieur au précédent record de livraison de 405 000 unités qui venait d’être établi à la fin du dernier trimestre de 2022.

Comme d’habitude, les véhicules Tesla les plus populaires sont de loin les Model 3 et Model Y qui représentent 421 371 des unités produites et 412 180 de celles livrées dans le monde.

Il reste donc 19 437 véhicules produits et 10 695 livraisons pour le duo Model S et Model X.

Une augmentation des ventes et des livraisons de Tesla était prévisible en raison des baisses de prix significatives que le constructeur a appliquées à ses modèles les plus populaires au début de l’année et en raison d’une accélération de la vitesse de production.

Néanmoins, le nombre réel de véhicules livrés a même dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 420 000 livraisons pour le dernier trimestre.

Pour expliquer la différence assez importante entre le nombre de véhicules produits et ceux qui ont été vendus, Tesla affirme que de nombreuses unités qui ont quitté ses usines sont actuellement en transit et n’ont donc pas été livrées.

Cela pourrait être vrai, en particulier pour le Model X et la Model S, car ils ne sont produits qu’en Californie, ce qui signifie qu’ils ont un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’Europe et d’autres marchés étrangers.

Toutefois, l’entreprise a ajouté un incitatif à la Model S et au Model X trois jours seulement avant la fin du trimestre afin d’augmenter ses chiffres. Cela pourrait suggérer que ces modèles commencent à s’accumuler dans ses stocks en raison de ventes plus lentes que prévu.

