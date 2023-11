TELUS renforce la connectivité des bornes de recharge FLO en Amérique du Nord

TELUS et FLO ont annoncé un partenariat pour améliorer la connectivité des bornes de recharge électrique FLO à travers l’Amérique du Nord.

FLO est le plus grand réseau de recharge électrique au Canada, avec des stations de recharge d’un océan à l’autre.

TELUS soutiendra le développement de FLO en utilisant sa technologie IoT pour augmenter la fiabilité et l’efficacité opérationnelle des chargeurs.

Le projet reflète l’engagement des deux entreprises envers un avenir plus durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans une annonce récente à Québec, TELUS et FLO, un opérateur majeur de réseau de recharge pour véhicules électriques (VÉ) en Amérique du Nord, ont dévoilé un accord visant à améliorer la connectivité des bornes de recharge FLO grâce à la technologie de TELUS.

Reconnu comme le réseau de recharge de VÉ le plus étendu au Canada, FLO offre plus de 1,5 million de sessions de recharge mensuelles via ses stations situées d’un océan à l’autre. Étant donné qu’une grande partie des véhicules vendus au Canada deviendra sans émissions d’ici 2035, TELUS s’engage à appuyer FLO dans le développement d’une infrastructure essentielle pour promouvoir l’adoption des VÉ et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

FLO profitera des solutions réseau IoT de TELUS pour améliorer la connectivité de ses chargeurs publics et commerciaux de niveau 2 et de courant direct rapide en Amérique du Nord. Cette technologie innovante de TELUS vise à renforcer la fiabilité et à augmenter l’efficacité opérationnelle de plus de 60 000 chargeurs FLO au Canada et aux États-Unis.

Navin Arora, vice-président exécutif de TELUS, a souligné l’engagement de l’entreprise envers la durabilité et l’utilisation de la technologie pour promouvoir un avenir plus écologique. De son côté, Louis Tremblay, président et PDG de FLO, a mis en avant l’importance de ce partenariat pour offrir la meilleure expérience de recharge aux utilisateurs de VÉ et pour promouvoir un futur de transport sans émissions.

Ce projet, fruit d’une vision partagée d’un avenir plus propre, souligne les efforts de FLO pour lutter contre le changement climatique et accélérer l’adoption des VÉ, tout en démontrant l’engagement de longue date de TELUS à utiliser sa technologie pour un avenir plus durable.