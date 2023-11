Subaru Forester: nouveau pour 2025, mais où est le Wilderness?

Subaru a profité du Salon de l’auto de Los Angeles pour y dévoiler le Forester de nouvelle génération.

Nouveau style pour le Forester, même intérieur

Le modèle est entièrement nouveau, mais presque identique à celui d’avant

Le Subaru Forester est entièrement renouvelé pour 2025. Ce vent de nouveauté est bien accueilli. En revanche, il faudra patienter avant de voir arriver la version Wilderness.

Subaru inaugure un nouveau look pour le Forester 2025. En fait, presque. La calandre est en grande partie la même que celle que l’on voit depuis des années, mais elle est désormais surmontée d’une barre très épaisse (alors qu’elle était au milieu auparavant). Cela donne un alourdi le style, mais c’est tout de même un signe distinctif. Subaru qualifie le design d’élégant et contemporain, mais nous pensons qu’il est un peu maladroit. Il aurait intérêt à être plus aérodynamique.

L’habitacle a également été rafraîchi. Subaru a ajouté plus de matériaux doux au toucher et la surface vitrée est plus haute. Le look est exactement le même que celui que l’on trouve dans le Crosstrek ou l’Outback, y compris le grand écran central. Un double écran superposé de 7,0 pouces est proposé sur le modèle de base, tout comme sur l’Outback.

L’espace de chargement, avec 74,4 pieds cubes, est à peine peu plus grand que celui du Forester de précédente génération. Si l’on en croit ce chiffre et les dimensions similaires de l’habitacle, le Forester 2025 pourrait ne pas être aussi « tout nouveau » ou « entièrement redessiné » que Subaru le prétend.

Tous les Forester 2025 seront équipés d’un moteur 4 cylindres à plat de 2,5 litres développant 180 ch et 178 lb-pi. Il sera équipé d’une CVT et de la transmission intégrale symétrique de Subaru. Le vecteur de couple actif est maintenant de série, et le mode X à deux modes du modèle Wilderness est maintenant offert sur un plus grand nombre de versions.

Le système DriverFocus Distraction Mitigation, l’ensemble de sécurité de Subaru qui surveille les yeux et émet un signal sonore si vous êtes au téléphone, sera de série à partir de 2025. Auparavant, il n’était proposé que sur les versions haut de gamme. La suite EyeSight, qui comprend la prévention des collisions avant et le régulateur de vitesse adaptatif, est également de série.

Oui, la populaire finition Wilderness, avec ses équipements tout-terrain tels que des pneus tout-terrain, une galerie de toit plus solide et une boîte de vitesses révisée, brille par son absence pour le moment. Elle a représenté une part importante des ventes du Subaru Forester depuis le lancement de la version, alors attendez-vous à ce qu’elle revienne bientôt.

Subaru n’a pas annoncé le prix du Forester 2025, mais on s’attend à ce qu’il augmente légèrement par rapport au prix de départ actuel de 27 000 $ (32 000 $ au Canada). Le Subaru Forester 2025 devrait arriver chez les concessionnaires au printemps 2024.