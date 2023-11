Subaru Forester 2025: 5 questions et réponses

Subaru a profité du Salon de l’auto de Los Angeles pour y dévoiler le Forester 2025.

Le Subaru Forester 2025 continue d’être animé par un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L.

Il faudra patienter encore un peu pour l’arrivée d’une version Wilderness.

Le système de sécurité EyeSight est offert sur l’entièreté de la gamme.

Introduite en 2019, la cinquième génération du Subaru Forester se faisait déjà vieillissante. Pour 2025, le constructeur annonce l’arrivée d’une sixième génération. Positionné entre deux modèles clés pour Subaru, soient les Crosstrek et Outback, le Forester évolue dans un segment d’une haute importance, soit celui des VUS compacts.

Il faut savoir que Subaru n’a pas évoqué la version Wilderness lors de la présentation de la nouvelle génération du modèle. On présume que son dévoilement aura lieu plus tard.

Quelles sont les caractéristiques du Subaru Forester 2025?

Comme on le constate en regardant les photos de la prochaine génération du modèle, le style demeure évolutif. Il n’est pas question de grand bouleversement. On note que la portion avant a été redessinée et que de nouveaux phares à DEL y ont été intégrés. On a revu la grille de calandre. Afin d’améliorer le véhicule dans son ensemble, le constructeur mentionne avoir augmenté de 10% la rigidité structurelle.

Subaru confirme avoir conservé une vaste surface vitrée, ce qui était une caractéristique fort appréciée du modèle sortant.

À bord, on remarque la présence d’un écran tactile de 11,6 pouces comme on retrouve ailleurs au sein de la gamme. Sur les versions de base, on doit se contenter d’un écran de 7 pouces.

De série, le Forester 2025 est muni de l’ensemble de sécurité EyeSight.

Quels sont les moteurs offerts avec le Subaru Forester 2025?

Le Forester 2025 ne propose aucune révolution esthétique et il en est de même sur le plan mécanique. En effet, le constructeur japonais continue d’offrir le moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,5 L. Celui-ci développe une puissance de 180 chevaux (une diminution de deux chevaux par rapport à 2024) et un couple de 178 lb-pi. Le tout travaille conjointement avec une transmission à variation continue. Il s’agit du seul groupe motopropulseur offert. On déplore que Subaru ne propose pas d’alternative électrifiée.

Bien entendu, le Forester 2025 est livré avec le système à quatre roues motrices qui a permis à la marque de bâtir la réputation dont elle jouit actuellement.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Il est prévu que le Subaru Outback 2025 arrive chez les concessionnaires canadiens dès le printemps 2024.

Combien coûtera-t-il?

Au moment d’écrire ces lignes, Subaru n’a pas dévoilé l’échelle de prix pour le Forester 2025. En revanche, prenez note que le constructeur propose son VUS compact à partir de 34 511 $ pour 2024. Au sommet de la gamme, on retrouve la version Premier offerte au prix de 45 111 $.

Considérant que les nouveautés sont relativement mineures pour la sixième génération, nous estimons qu’une majoration d’environ 1500 $ serait réaliste. Ainsi, nous estimons que l’échelle de prix du Subaru Forester 2025 oscillerait environ entre 36 000 et 46 600 $.

Que pensons-nous du Subaru Forester 2025?

Le segment des VUS compacts compte un vaste éventail de modèles et la compétition est définitivement féroce. Depuis plusieurs années déjà, le Subaru Forester représente un excellent achat pour bien des consommateurs en quête d’un VUS compact. Il est apprécié pour son excellent rouage intégral, sa fiabilité et sa surface vitrée exemplaire.

Étant donné les maigres changements pour la sixième générations, nous sommes d’avis que le Forester demeurera une valeur sûre. Cela étant dit, quelques innovations ou du moins de plus grandes nouveautés auraient été les bienvenues. Dans un segment qui compte plusieurs modèles électrifiés, on peut penser au Toyota RAV4 hybride et Prime et au Ford Escape hybride et PHEV notamment, nous sommes d’avis qu’il aurait été intéressant que Subaru emboîte le pas dans cette direction.

En 2022, Subaru a vendu 2103 exemplaires du Forester au Québec. C’est bien peu comparativement au Toyota RAV4 (13 621 unités) qui domine largement dans le segment. Dans notre province, les Subaru Crosstrek (5953 exemplaires) et Outback (3634 exemplaires) sont plus populaires. On ne prévoit pas que la tendance change à court terme.