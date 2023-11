Subaru dit qu’un Forester Hybride arrive bientôt

Ce modèle serait le premier Forester hybride en Amérique du Nord.

Subaru n’offre actuellement aucun modèle hybride ici.

Subaru prévoit un Forester hybride. Ce modèle devrait voir le jour l’année prochaine, a annoncé la société dans le cadre du lancement du modèle Forester 2025 redessiné.

« Alors que le tout nouveau Forester commencera à être vendu avec des moteurs [à combustion interne], un Forester hybride de nouvelle génération suivra dans un an », a déclaré le PDG de Subaru, Atsushi Osaki (via Road and Track).

« Il s’agira de la toute première Subaru Forester Hybrid », a ajouté le dirigeant. « Il représente la prochaine étape de notre nouveau plan d’électrification, et d’autres modèles électrifiés suivront rapidement.

Subaru a proposé le Forester avec sa technologie hybride e-boxer en Europe, ainsi que l’Impreza et le XV (Crosstrek), mais les modèles n’ont pas été commercialisés ici.

Le constructeur japonais a pris un peu de retard sur le front de l’électrification en Amérique du Nord. Il propose actuellement la Solterra EV, récemment mise sur le marché, et a proposé des quantités limitées de ses Crosstrek hybride et PHEV dans certaines régions au cours des dernières années, mais il s’agissait de modèles à faible volume.

Les concurrents du Subaru Forester, y compris ceux de Toyota, Honda, Kia et Hyundai, proposent tous des groupes motopropulseurs hybrides et/ou PHEV. Le marketing de Subaru étant axé sur les activités de plein air, un modèle écologique plus économe en carburant semble s’imposer le plus tôt possible.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur hybride, le système e-boxer de Subaru est possible. Comme ce système, celui de l’ancien Crosstrek PHEV utilisait un moteur électrique situé entre le moteur et la transmission pour fournir une assistance électrique.