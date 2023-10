Subaru dévoile des concepts pour le moins audacieux au Salon de la mobilité du Japon

Subaru dévoile des concepts de véhicules électriques futuristes pour « la terre et l’air » au Salon de la mobilité du Japon, indiquant un changement dans leur stratégie de produit.

Subaru présente la voiture concept Sport Mobility et le véhicule aérien urbain Air Mobility Concept au Salon de la mobilité du Japon.

L’entreprise vise à lancer huit modèles de VÉ d’ici 2030, et ceux-ci devraient représenter la moitié de ses ventes mondiales.

Un nouveau centre de design à Gunma, équipé de technologie numérique avancée, ouvrira ses portes l’année prochaine.

Comme rapporté par Automotive News, Subaru a offert un aperçu de son avenir lors du Salon de la mobilité du Japon. Le constructeur automobile emblématique a non seulement présenté un concept de voiture entièrement électrique à caractère sportif, mais aussi un véhicule de mobilité aérienne unique rappelant un disque volant.

Le PDG de Subaru, Atsushi Osaki, est monté sur scène pour présenter ces concepts pour le moins intriguants. Le véhicule aérien, appelé Subaru Air Mobility Concept, a captivé les participants. Ce concept à six hélices alimentées par batterie peut accueillir deux passagés et a démontré son potentiel en survolant, en clignotant et en réalisant des acrobaties aériennes pendant l’événement. Une vidéo a également présenté son prototype décollant avec succès sans pilote.

Positionné sur la scène en dessous de ce concept aérien se trouvait le Subaru Sport Mobility Concept. Cette voiture à traction intégrale entièrement électrique offre un aperçu du style anticipé des VÉ de Subaru. Bien que l’offre actuelle de VÉ de Subaru, la Solterra, emprunte son design au bZ4X de Toyota, la vision future de l’entreprise est de créer sa propre identité de design. Daisuke Tokano, en charge de la conception des VÉ, a souligné la nécessité de se distinguer dans leurs futurs produits VÉ. Parmi les changements proposés, on peut citer l’abandon des phares en forme de C caractéristiques de Subaru au profit d’une bande lumineuse linéaire plus élégante.

Auparavant, l’entreprise avait exprimé son intention de lancer quatre modèles de VÉ. Cependant, ils ont récemment annoncé qu’ils prévoient d’introduire huit modèles d’ici 2030, avec l’espoir que les VÉ représenteront la moitié de ses ventes mondiales. Pour renforcer ces ambitions, Subaru se prépare à inaugurer un centre de design de pointe à Gunma, qui utilisera largement les technologies numériques, y compris des écrans LED surdimensionnés et des outils de réalité mixte, pour améliorer le processus de conception de ses véhicules.

Il convient de noter que l’aventure aérienne de Subaru n’est pas sans précédent. Issu de la Nakajima Aircraft Co., qui produisait des avions pendant la Seconde Guerre mondiale, Subaru possède aujourd’hui une division aérospatiale produisant des hélicoptères militaires et des composants pour les avions commerciaux.