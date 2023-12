Subaru Crosstrek Wilderness 2024: le Daniel Boone des VUS sous-compacts

Pour l’année 2024, Subaru a renouvelé le Crosstrek. Le constructeur en a aussi profité pour ajouter une version Wilderness.

Le Subaru Crosstrek Wilderness est animé par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L qui développe 182 chevaux.

Cette version est offerte à partir de 40 744 $ (tout inclus).

En plus de sa vocation aventurière, cette déclinaison se distingue par sa capacité de remorquage établie à 3500 livres.

Dans l’optique de satisfaire une clientèle à la recherche d’un véhicule aux capacités hors route significatives, Subaru a bonifié la gamme de l’Outback en 2022 en ajoutant une version Wilderness. Audacieuse avec sa gueule de baroudeuse, elle a connu une popularité instantanément. L’année suivante, le constructeur japonais a appliqué la même recette au Forester. Puis, pour 2024, c’est au tour du populaire Crosstrek de recevoir le traitement Wilderness.

Ecolo Auto s’est déplacé à Sedona en Arizona pour participer au lancement du Subaru Crosstrek Wilderness 2024. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Une forte personnalité

À des kilomètres, on pourrait distinguer un Crosstrek “ordinaire” d’un Crosstrek Wilderness. On exagère, certes, mais à peine. Sa personnalité est forte et son design est définitivement très audacieux. Si certains constructeurs se contentent du minimum lorsque vient le temps de proposer une version plus aventurière, force est de constater que Subaru ne fait pas les choses à moitié.

Dans le cas de la version Wilderness, elle se distingue des autres déclinaisons du Crosstrek notamment par sa hauteur de caisse relevée, ses pneus tout-terrain Yokohama Geolander, ses jantes spécifiques, sa grille de calandre, ses énormes appliques de plastique noir, ses accents dorés ici et là, ses écussons, ses ressorts hélicoïdaux mieux protégés, son capot partiellement recouvert d’une pellicule noir mat, son support de toit ainsi que ses plaques protectrices de soubassement. Bref, ça fait beaucoup.

Le même bon vieux moteur de 2,5 L

Tout comme les versions Onyx et Limited, le Crosstrek Wilderness est livré avec un moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,5 L. Celui-ci développe une puissance de 182 chevaux et un couple de 178 lb-pi. Ce n’est évidemment pas une bombe de performances. Les accélérations sont parfois pénibles, mais certainement moins que celles du moteur de base du modèle, soit le quatre cylindres à plat de 2 L. Cela dit, la mécanique demeure parfois râleuse et ça peut représenter un certain irritant.

Sans surprise, ce bloc est jumelé à une transmission à variation continue.

Le Crosstrek le plus coûteux

Dans sa stratégie, Subaru a positionné la version Wilderness au sommet de la gamme du Crosstrek. Tous frais inclus, elle vous coûtera 40 744 $. Ça commence à faire pas mal de sous. Pour vous mettre le tout en perspective, c’est tout de même l’équivalent d’un Hyundai Kona N Line 2024 avec des capacités pourtant beaucoup moins grandes.

Si vous n’avez pas besoin d’un Crosstrek aussi aventurier, la version Onyx à 36 744 $ vous conviendra tout à fait.

Grande habileté hors route

Une majeure portion de l’essai routier a été réalisé sur une piste de véhicules côte à côte. On n’a pas croisé de Toyota 4Runner, de Ford Bronco ni même de Jeep Wrangler. Seulement des véhicules côte à côte visiblement aptes à la conduite hors route extrême. Nous attendaient des terrains très sablonneux, rocailleux, dénivelés et fortement accidentés.

Tout au long du trajet, le Crosstrek a complété les étapes avec assurance et aisance. Si les occupants se faisaient bardasser sans cesse, le véhicule complétait son boulot sans broncher une seule fois. Les composantes de suspension, les pneus tout-terrain ainsi que la garde au sol surélevée de 15 millimètres lui ont permis d’accomplir la tâche efficacement et sans rien briser.

En conduite sur route, le Crosstrek Wilderness s’est montré plutôt civilisé. Le roulement de cette déclinaison est plus bruyant que les autres du catalogue. Toutefois, le travail d’insonorisation a été bien réalisé ce qui fait qu’on n’a pas besoin de faire trop de compromis en choisissant cette version.

Une capacité de remorquage rehaussée

En plus d’être habile en conduite hors route, la version Wilderness du Crosstrek 2024 peut remorquer une plus grande charge. En effet, pour les autres déclinaisons du modèle, elle est fixée à 2000 livres, ce qui limite les possibilités. Dans le cas du Crosstrek Wilderness, elle est rehaussée à 3500 livres. Ainsi, on peut imaginer partir à l’aventure avec une petite roulotte et pouvoir camper en nature profonde. Ah qu’il fait bon rêver.

Ce rehaussement de la capacité de remorquage est possible notamment grâce à un refroidisseur de la transmission, un radiateur de plus grand format et à un plus grand ventilateur de radiateur.

En bref

Depuis l’introduction du nouveau Crosstrek en cours d’année, le modèle a représenté plus de 35 % des ventes du constructeur au pays. Affirmer que le Crosstrek est un modèle important pour Subaru serait un euphémisme. C’est entre autres pour cette raison que la marque demeure conservatrice avec son produit afin de consolider sa clientèle fidèle. Cela dit, au fil du temps, Subaru a su diversifier la gamme du Crosstrek, parfois avec des essais et erreurs comme avec la version hybride rechargeable.

Est-ce que tout le monde a besoin d’une version Wilderness du Crosstrek? Certainement pas. Cela dit, il est définitivement le VUS sous-compact avec les plus grandes aptitudes hors route. Donc, si vous appréciez sa forte personnalité et que vous aimez circuler sur des routes qui ne sont pas asphaltées, cette nouvelle déclinaison pourrait vous plaire. Sinon, une version Onyx, pas mal moins coûteuse, fera amplement le boulot.