Subaru Crosstrek 2024 : écolo ou pas?

Le Subaru Crosstrek 2024 se détaille à partir de 31 190 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Consommation mixte ville/route du moteur quatre cylindres de 2,0 litres : 8,0 L/100 km.

Consommation mixte ville/route du moteur quatre cylindres de 2,5 litres : 8,1 L/100 km.

Le constructeur japonais introduit la troisième génération de son utilitaire sous-compact avec l’arrivée du Subaru Crosstrek 2024, redessiné, mais pas trop afin de ne pas gâcher l’une des raisons de son succès. Il convient parfaitement à la tendance actuelle des véhicules au style baroudeur, que les consommateurs semblent apprécier ces temps-ci.

Contrairement à certains rivaux proposant une telle apparence sans les habilités hors route relatives, le Subaru Crosstrek, lui, est équipé pour sortir des sentiers battus et nous permettre de partir à l’aventure, de lâcher nos satanés téléphones et de respirer l’air de la campagne. En tout cas, en se fiant aux publicités de Subaru, c’est le cas.

Outre sa carrosserie redessinée, le Crosstrek profite d’une plateforme retravaillée, 10 % plus rigide en torsion par rapport à celle de la génération sortante. Habituellement, un châssis plus solide permet en retour d’améliorer à la fois le comportement routier et l’insonorisation de l’habitacle. On a aussi revu la direction, le confort des sièges avant, le système de climatisation ainsi que le système multimédia, désormais disponible avec l’écran tactile de 11,6 pouces en position verticale ou portrait figurant dans d’autres modèles de la marque.

Le multisegment reçoit aussi la dernière itération du système de sécurité active Subaru EyeSight, ayant récemment fait son apparition sur le Subaru Outback. On avance une meilleure réactivité et une meilleure détection de situations d’urgence, grâce entre autres à un plus grand champ de vision des caméras et un système de freinage plus efficace.

Superbe, mais le Subaru Crosstrek 2024 est-il écolo?

Sous le capot, rien n’a changé, ou presque. Dans les déclinaisons Commodité et Tourisme, on retrouve le bon vieux quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, produisant 152 chevaux et un couple de 145 livres-pied. Dans les Onyx, Limited et Wilderness, on a plutôt droit au bloc de 2,5 litres, bon pour 182 chevaux et 178 livres-pied. Dans les deux cas, la puissance est acheminée aux quatre roues par une boîte automatique à variation continue. La boîte manuelle a été jetée au recyclage pour le millésime 2024.

Équipé du moteur de 2,0 litres, les cotes ville/route/mixte du Crosstrek 2024 s’élèvent à 8,8 / 7,1 / 8,0 L/100 km, alors que celles avec le moteur de 2,5 litres, à 8,9 / 7,2 / 8,1 L/100 km. La génération sortante était moins énergivore de 0,1 L/100 km, un écart marginal et imperceptible, mais un recul quand même. Lors de notre essai de la version Onyx avec le gros moteur, nous avons observé une moyenne très appréciable de 7,3 L/100 km. Par ailleurs, la nouvelle variante Wilderness se trouve pénalisée par ses pneus tout terrain et son ratio de différentiel plus élevé, affichant des cotes de 9,4 / 8,1 / 8,8 L/100 km. Le Crosstrek hybride rechargeable n’est pas de retour, du moins pour l’instant, qui profitait d’une cote mixte de 6,7 L/100 km et d’une autonomie en conduite 100 % électrique de 27 kilomètres sur une pleine charge.

Malgré la hausse marginale de consommation par rapport à la génération précédente, le Subaru Crosstrek 2024 figure toujours parmi les moins énergivores dans le segment des utilitaires sous-compacts. En fait, seul le Toyota Corolla Cross à rouage intégral fait mieux avec sa cote mixte de 7,8 L/100 km ou même 5,6 L/100 km avec sa motorisation hybride, alors que les Kia Seltos (8,2 L/100 km), Mazda CX-30 (8,2 L/100 km), Nissan Qashqai (8,3 L/100 km), Hyundai Kona (8,5 L/100 km) et Chevrolet Trailblazer (8,6 L/100 km) traînent pas loin derrière le Subaru. Les Dodge Hornet, Jeep Renegade, Mitsubishi RVR, Ford Bronco Sport, Volkswagen Taos et Honda HR-V sont, dans l’ordre, les moins écolos de la catégorie – le Hornet étant le pire.

Le rouage à intégral à prise constante confère au Subaru Crosstrek 2024 un léger avantage côté adhérence, alors que la distribution du couple moteur varie entre 50/50 et 60/40 avant/arrière selon le jugement du système. Presque tous ses concurrents misent plutôt sur un rouage intégral de type réactif, qui répartit la puissance aux roues arrière lors des pertes d’adhérence. Le tout se joue en l’espace de millisecondes, bien sûr, mais en pleine tempête de neige, les Subaru démontrent un aplomb et une confiance difficiles à égaliser.

Le Crosstrek propose également une garde au sol de 220 à 235 millimètres et un bon débattement de suspension, pratique pour les chaussées cabossées en ville aussi. Si la suspension relevée de l’Outback rehausse quelque peu le confort sur route, l’amortissement est plus ferme du côté du Crosstrek. En revanche, son diamètre de braquage est l’un des plus étroits du segment, facilitant les manœuvres de stationnement au centre commercial.

Ce que l’on aimerait surtout, c’est un système arrêt/redémarrage automatique moins intrusif, alors que les vibrations ressenties lorsque le moteur se remet en marche gomment le raffinement général du véhicule. De plus, le système de modes de conduite ne fait pas grand-chose pour animer la réactivité de la motorisation. Bref, conduire le Crosstrek n’est pas un moment très excitant, mais le véhicule n’est pas ennuyant non plus.

La version Onyx essayée présente un habitacle soigné sans être résolument luxueux ou raffiné, avec des matériaux de bonne qualité. Les sièges sont recouverts d’un tissu d’apparence robuste, comprenant des empiècements dorés et des surpiqûres jaunes – ces dernières figurant sur le volant, la gaine du levier de vitesses et les panneaux de porte. L’espace pour les passagers ne déborde pas, mais la cabine est logeable étant donné que le Crosstrek est basé sur la Subaru Impreza de taille compacte, et ses dimensions intérieures ont peu changé par rapport à celles de l’ancienne génération. Le Taos et le Bronco Sport sont plus spacieux pour les occupants et leurs bagages que le Crosstrek, notamment.

Côté ergonomie des commandes, on a peu de reproches à faire. On préfère normalement des commandes physiques pour régler la température, mais au moins, les zones de boutons à l’écran sont d’une bonne dimension. Le système multimédia est facile à utiliser, même en conduisant.

En terminant, la capacité de remorquage du Crosstrek est de 680 kilogrammes ou 1 500 livres, mais la version Wilderness hausse cette capacité à 1 588 kg ou 3 500 livres, un sommet dans la catégorie. On attribue cette performance entre autres à l’ajout d’un refroidisseur d’huile pour la boîte automatique.

Le Subaru Crosstrek 2024 est solide, polyvalent et habile, jouissant également d’une bonne cote de fiabilité selon la firme étatsunienne Consumer Reports. On s’attend aussi à une bonne note concernant les tests de collision, ce qui était le cas de la génération précédente.

Le prix de base du nouveau Crosstrek est de 31 190 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que l’édition 2023 se détaillait à partir de 26 970 $. Cela dit, la déclinaison de base proposait toujours la boîte manuelle, qui n’est plus offerte. Par rapport au Crosstrek 2023 à boîte automatique, le prix a augmenté de 2 020 $. Le Crosstrek n’est ni le plus cher de son segment, ni le plus abordable, mais il est équipé de série de sièges avant chauffants, d’un climatiseur automatique bizone et de longerons de toit, entre autres, qui sont livrables sur des concurrents moins chers.

Surtout, et même si la version hybride rechargeable n’est plus disponible, rare et chère de toute façon, le Crosstrek est un véhicule écolo, alors que sa consommation figure parmi les plus basses chez les multisegments sous-compacts.