Stellantis va permettre au monospace Pacifica de continuer à rouler pendant un certain temps encore

Chrysler, le constructeur automobile à qui l’on doit l’invention du segment des monospaces il y a quarante ans, ne met pas à la retraite son monospace emblématique, la Chrysler Pacifica. Au contraire, comme l’a révélé Christine Feuell, PDG de la marque Chrysler, Stellantis se lance dans un « plan d’action à mi-parcours » pour le Pacifica. Ce plan promet d’impliquer plus qu’un simple rafraîchissement modéré, afin de s’assurer que la Pacifica, qui est uniquement produite à l’usine d’assemblage de Windsor, en Ontario, reste pertinente dans le segment des minifourgonnettes.

La lignée du Pacifica remonte au 2 novembre 1983, date à laquelle le premier monospace, un Plymouth Voyager, a été fabriqué par Chrysler Corp. Depuis, plus de 15 millions de monospaces Stellantis ont été vendus.

Selon Mme. Feuell, ce prochain rafraîchissement sera important, bien que les détails et le calendrier n’aient pas encore été divulgués. Il suivra le lancement du premier véhicule électrique à batterie (BEV) de Chrysler, un multisegment entièrement électrique prévu pour 2025, ressemblant au concept Airflow de 2022. Cependant, Chrysler n’a pas encore confirmé le nom ou d’autres détails de ce futur multisegment.

La transition vers une marque à un seul produit s’effectuera pendant environ un an, après l’arrêt de la production de la Chrysler 300 à l’usine de Brampton ce mois-ci. Pendant cette période, la Pacifica sera le principal produit de Chrysler.

Selon les propos de Mme. Feuell rapportés par Automotive News Canada, le marché des monospaces reste robuste. Il a connu une augmentation de 40 % en Amérique du Nord en 2023 par rapport à 2022, et l’on s’attend à une hausse de 15 à 20 % l’année suivante et à une stabilité jusqu’en 2030.

Toutefois, Sam Fiorani, vice-président de Global Vehicle Forecasting chez AutoForecast Solutions, note que le marché des monospaces est confronté à la concurrence des multisegment à trois rangées de sièges. Si le volume des minifourgonnettes pouvait rester stable au cours des cinq à huit prochaines années, leur part de marché s’érode progressivement.

Mme. Feuell a également souligné les problèmes d’accessibilité dus à l’inflation et à l’augmentation du coût des matières premières et des composants, qui affectent les prix de la Pacifica et de la Grand Caravan. Stellantis a ajusté ses prix au cours des deux dernières années pour compenser ces coûts, équilibrant ainsi l’accessibilité des paiements mensuels et l’augmentation des dépenses.

En outre, les Chrysler Voyager et Grand Caravan continueront à servir des marchés spécifiques, le Voyager étant un véhicule de flotte aux États-Unis et le Grand Caravan un monospace d’entrée de gamme au Canada.

