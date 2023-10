Stellantis se retire du CES 2024 en raison des négociations en cours avec l’UAW

Stellantis annule sa participation au CES 2024 en raison de la grève de l’UAW, vise à préserver le capital et à atténuer le stress financier.

L’entreprise a déjà utilisé le CES pour présenter des véhicules électriques ; elle prévoit de poursuivre sa transformation technologique par d’autres moyens.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan Dare Forward 2030 de Stellantis, qui met l’accent sur la stabilité à long terme et la création de valeur pour les parties prenantes.

Dans un développement soulignant les défis posés par les conflits de travail, Stellantis a annoncé son retrait du Consumer Electronics Show (CES) 2024. L’expo technologique de renommée mondiale, qui se tiendra en janvier 2024 à Las Vegas, a traditionnellement été une plateforme essentielle pour les innovations du constructeur.

Une réponse stratégique aux défis financiers et opérationnels

La décision est fondée sur une stratégie d’urgence bien planifiée, initiée depuis le début de la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW). Cette stratégie est axée sur la sauvegarde des aspects essentiels de l’activité de l’entreprise, ce qui permet de préserver le capital et d’atténuer les pressions financières. Selon Automotive News, la grève de l’UAW contre Stellantis et Detroit 3 a commencé le 15 septembre et a affecté moins de 25 % de la main-d’œuvre jusqu’à présent. Des grèves ont été organisées dans plusieurs installations de Stellantis, dont le complexe d’assemblage de Toledo et 20 centres de distribution de pièces Mopar.

Stellantis a déjà utilisé la plateforme CES pour présenter des véhicules électriques tels que le Ram 1500 Revolution et le Chrysler Airflow. L’absence du CES 2024 marque un changement notable dans la stratégie de l’entreprise, même si Stellantis assure qu’elle continuera à dévoiler sa transformation en entreprise de mobility tech via des moyens alternatifs.

Regarder vers l’avenir : La stratégie Dare Forward 2030 et au-delà

Le cadre décisionnel plus large de Stellantis est guidé par son plan stratégique Dare Forward 2030. Cette stratégie vise à offrir une valeur inégalée à diverses parties prenantes, notamment les clients, les employés et les investisseurs. Au fur et à mesure que la situation évolue, l’entreprise est convaincue que le maintien de ces principes fondamentaux est essentiel pour sa stabilité à long terme.

L’exercice d’équilibre minutieux auquel se livre Stellantis constitue une étude de cas précieuse en matière de résilience et d’adaptabilité. L’industrie automobile, où la technologie et l’innovation volent souvent la vedette, suivra sans aucun doute de près la manière dont Stellantis navigue dans ces eaux difficiles, en particulier à mesure que les négociations avec l’UAW progressent.