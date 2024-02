Stellantis rejoint le troupeau en adoptant le connecteur NACS

Stellantis a officiellement annoncé son intention d’intégrer le futur connecteur de charge SAE J3400 dans sa gamme de véhicules électriques à batterie (VE). En commençant par certains modèles dont la sortie est prévue pour l’année modèle 2026, Stellantis rejoint ainsi presque tous les autres constructeurs automobiles pour améliorer l’accessibilité de l’infrastructure de recharge pour les conducteurs de VE à travers le continent.

La décision de Stellantis d’adopter le connecteur SAE J3400 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’industrie en faveur de la normalisation et de l’interopérabilité des solutions de recharge pour véhicules électriques. Le nouveau connecteur, qui est encore en cours de développement, devrait répondre aux exigences de la norme J3400/1 dans le courant de l’année.

Pour combler les inquiétudes durant cette phase de transition, Stellantis s’est engagée à fournir des adaptateurs pour les véhicules équipés des ports CCS (Combined Charging System) actuels. Cette approche réfléchie permet aux conducteurs d’accéder en toute transparence au réseau croissant de stations de recharge privées et publiques compatibles avec la norme J3400, atténuant ainsi tout désagrément potentiel.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort de collaboration plus vaste, mené par la coentreprise de réseau de recharge IONNA, que Stellantis a annoncée en juin 2023 aux côtés de six autres grands constructeurs automobiles mondiaux. Le projet vise à déployer au moins 30 000 bornes de recharge à haute puissance dans des lieux stratégiques urbains et autoroutiers en Amérique du Nord d’ici à 2030. Ces stations accueilleront tous les modèles de BEV, avec des connecteurs CCS et J3400, favorisant ainsi un écosystème de recharge plus inclusif et adaptable.

Le réseau IONNA, qui devrait inaugurer ses premières stations de recharge en 2024, donnera la priorité aux sources d’énergie renouvelable. Le réseau promet non seulement des solutions de recharge fiables et puissantes, mais il s’aligne également sur des objectifs environnementaux plus larges. En outre, l’intégration de la technologie numérique, la sélection stratégique des sites et l’inclusion de diverses commodités rendront le processus de recharge plus pratique.

Ricardo Stamatti, Vice President Senior de Global Energy & Charging de Stellantis, a souligné l’importance de la collaboration à l’échelle de l’industrie et de l’adoption de normes ouvertes pour satisfaire les clients et faire progresser l’avenir de la mobilité. Il a mis en avant la stratégie Dare Forward 2030 de l’entreprise, qui est centrée sur le client et vise à faire de Stellantis une entreprise sans émission de carbone d’ici 2038.

L’adoption par Stellantis du connecteur SAE J3400 (qui n’est nulle part la norme de recharge nord-américaine (NACS) ou un accord avec Tesla mentionné dans le communiqué de presse) et sa participation active au projet de réseau de recharge IONNA témoignent de la volonté de l’entreprise d’améliorer l’expérience de recharge des VE pour ses clients actuels et futurs.