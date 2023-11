Stellantis investira dans plusieurs milliards la production de VÉ et l’amélioration des usines

L’accord provisoire de l’UAW avec Stellantis détaille les investissements dans les usines américaines pour les futurs modèles électriques et hybrides, y compris la prochaine génération de Jeep Wrangler.

Stellantis investit 1,5 milliard de dollars dans l’usine de Belvidere pour produire des camionnettes intermédiaires, potentiellement pour un successeur du Ram Dakota.

Le complexe d’assemblage de Toledo devrait recevoir le même montant d’investissement pour la production de versions hybrides et électriques des Jeep Wrangler et Gladiator.

L’usine de camions de Warren se verra attribuer 600 millions de dollars pour la production des modèles Wagoneer et Grand Wagoneer, introduisant des variantes hybrides en 2025 et des variantes électriques d’ici 2027.

Selon Car Scoops, le syndicat des travailleurs de l’automobile (UAW) a révélé certains aspects cruciaux de son contrat provisoire avec Stellantis, signalant des avancées substantielles dans la production de véhicules et l’électrification. Au cœur de l’accord se trouve un investissement considérable de 1,5 milliard de dollars destiné à la relance de l’usine d’assemblage de Belvidere, auparavant inactive. Cet apport financier est prévu pour 2027, dans le but de fabriquer des camionnettes intermédiaires, y compris un successeur potentiel du Ram Dakota, avec un volume de production annuel projeté entre 80 000 et 100 000 exemplaires.

Cet effort de revitalisation de l’usine de Belvidere compensera significativement la perte d’environ 1 200 emplois due à son inactivité, indiquant un plan de relance robuste grâce à l’ajout de deux quarts de travail. L’UAW a souligné ses efforts acharnés lors des négociations pour assurer le retour en fonction de l’usine.

De plus, le complexe d’assemblage de Toledo devrait lui aussi recevoir un investissement de 1,5 milliard de dollars, ce qui facilitera la production de versions hybrides rechargeables du Jeep Wrangler et du Gladiator en 2025. À la suite de cela, la prochaine génération de Jeep Wrangler, y compris ses versions électriques et à hybrides rechargeables, devrait sortir de cette installation en 2028.

En outre, l’usine de camions de Warren devrait recevoir un investissement de 600 millions de dollars, destiné au lancement en 2025 des modèles Wagoneer et Grand Wagoneer redessinés, ainsi que leurs homologues hybrides. D’ici 2027, ces modèles seront également disponibles en versions entièrement électriques, partageant la plateforme STLA Frame utilisée par le Ram 1500 REV. Une mise à jour pour les deux modèles est prévue au même moment que les versions électriques seront lancées.

L’accord stratégique aborde également une nouvelle usine de batteries de 3,2 milliards de dollars à Belvidere, dont le début des opérations est attendu en 2028.