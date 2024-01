Stellantis ajoutera 8 nouveaux modèles basés sur la plateforme STLA Large dans les deux prochaines années

Ces modèles seront vendus par Chrysler, Jeep, Dodge, Alfa Romeo et Maserati.

Les véhicules construits sur cette plateforme incluront des berlines, VUS et multisegments électriques et à l’essence.

Les premiers modèles à utiliser cette plateforme devraient être la prochaine Dodge Charger et le Jeep Wagoneer S.

Stellantis a annoncé l’arrivée imminente de sa nouvelle plateforme STLA Large qui sera à la base de huit nouveaux modèles d’ici la fin de 2026.

L’une des quatre nouvelles plateformes flexibles développées par le constructeur automobile avec STLA Small, STLA Medium et STLA Frame, STLA large, comme son nom l’indique, sera utilisée par les plus grands modèles de l’entreprise qui ne nécessitent pas de châssis séparé comme les pick-up.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à voir des berlines, des multisegments et des VUS partager cette nouvelle architecture dans la seconde moitié de la décennie.

Selon Stellantis, les huit nouveaux modèles à venir d’ici 2026 seront vendus par la plupart de ses marques en Amérique du Nord, à savoir : Chrysler, Jeep, Dodge, Alfa Romeo et Maserati.

Dodge et Jeep seront les premières à lancer la nouvelle plateforme, les versions de production de la Charger Daytona SRT et du Wagoneer S étant attendues pour la fin de l’année.

Afin de s’adapter à une telle diversité de modèles, la plateforme STLA Large pourra accueillir des véhicules dont l’empattement varie de 113 à 121,1 pouces et la longueur totale de 187,6 à 201,8 pouces. Différents modules de suspension seront également compatibles avec cette plateforme afin de permettre à chaque modèle d’offrir un mélange distinctif de confort et de maniabilité adapté à son identité.

Contrairement à la plupart des nouvelles plateformes lancées par d’autres constructeurs automobiles ces dernières années, STLA Large (et le reste de la famille de plateformes STLA) ne sera pas utilisée uniquement par les véhicules électriques.

En effet, Stellantis proposera des versions entièrement électriques et à essence de plusieurs de ses nouveaux modèles, comme la prochaine Charger, pour les années à venir.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails sur ces options de motorisation à combustion, nous savons que le nouveau moteur six cylindres en ligne turbocompressé Hurricane sera proposé dans la Charger, ce qui signifie qu’on le retrouvera probablement dans d’autres modèles construits sur la base de l’architecture STLA Large.

De plus, Stellantis laisse entrevoir la possibilité de motorisations hybrides en affirmant que la nouvelle plateforme est compatible avec de tels systèmes. En outre, des motorisations longitudinales et transversales seront possibles, ainsi que des configurations à traction avant, à propulsion arrière et à transmission intégrale.

En ce qui concerne l’énergie électrique, le constructeur vise une autonomie de 800 kilomètres pour ses futures berlines et des capacités de charge rapide pouvant atteindre 4,5 kWh par minute grâce à l’architecture électrique de 800 volts disponible.

En ce qui concerne les batteries, Stellantis indique qu’il faut s’attendre à des unités variant de 85 à 118 kWh et à un système de recharge conventionnel de 400 volts ou avancé de 800 volts, selon le modèle.

Le constructeur automobile maintient qu’il proposera des mises à jour logicielles permettant d’augmenter le niveau de performance de ses VÉ en option d’après-marché, ce qu’il avait annoncé lors du lancement du concept Dodge Charger Daytona SRT en 2022.

À l’heure actuelle, Stellantis estime que cette nouvelle plateforme a le potentiel d’offrir des options de groupe motopropulseur capables de surpasser toutes les versions de l’actuel V8 Hellcat en termes de performances et affirme que ses modules de propulsion électrique de première génération (un moteur, des engrenages de réduction et un onduleur) seront capables de fournir des temps d’accélération de 0 à 100 km/h de l’ordre de 2 secondes pour certains modèles, les plaçant ainsi parmi les véhicules de production les plus rapides, tous types confondus, actuellement sur la route.

La plateforme STLA Large sera commercialisée au Canada et aux États-Unis dans le courant de l’année, lorsque la Dodge Charger 2025 fera ses débuts officiels, suivie de près par le Jeep Wagoneer S, attendu avant la fin de l’année 2024.