Stellantis acquiert une participation dans Leapmotor pour renforcer sa présence en Chine

Stellantis a acheté une participation de 21% dans le fabricant de VÉ Leapmotor pour 1,6 milliard de dollars, dans le but de consolider sa position en Chine, le plus grand marché automobile au monde.

Stellantis sécurise une participation de 21% dans Leapmotor pour 1,6 milliard de dollars.

Cette collaboration permet à Stellantis d’exporter et de produire les véhicules de Leapmotor en dehors de la Chine.

Ce mouvement est perçu comme la stratégie de Stellantis pour renforcer son emprise en Chine face à une concurrence croissante.

Selon Reuters, Stellantis, le constructeur automobile mondial né de la fusion de PSA France et de Fiat Chrysler, a pris des mesures importantes pour renforcer sa présence en Chine en acquérant une participation de 21% dans le fabricant de véhicules électriques (VÉ) Leapmotor. L’accord, d’une valeur de 1,6 milliard de dollars, vise à renforcer la présence de Stellantis sur le plus grand marché automobile au monde en termes de volume de ventes.

L’importance de la Chine dans le secteur des VÉ a considérablement augmenté, alors que les constructeurs du pays lancent des modèles abordables en Europe. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a souligné l’importance stratégique de cet accord, suggérant qu’il positionne la société pour bénéficier de l’essor des VÉ en Chine plutôt que d’être éclipsé par celui-ci.

Depuis quelques années, Stellantis a rencontré des défis notables sur le marché chinois. Ce nouveau partenariat semble faire partie d’une stratégie plus large visant à revitaliser sa position, d’autant plus que Stellantis avait précédemment exprimé ses préoccupations concernant la montée des VÉ chinois abordables en Europe. Grâce à ce partenariat, Stellantis aura le droit exclusif de distribuer, vendre et produire les véhicules de Leapmotor en dehors de la Chine.

Certains analystes de l’industrie considèrent cela comme un mouvement stratégique bénéfique de la part de Stellantis, mettant de l’avant le leadership de la Chine dans la technologie des VÉ et les économies potentielles en termes de coûts. Cependant, tous ne partagent pas cet optimisme. Des préoccupations persistent quant à savoir si les collaborations avec des participations minoritaires peuvent réellement aider les marques étrangères à se revitaliser en Chine.

Le partenariat reflète également l’ambition de Stellantis d’élargir sa gamme de VÉ, s’alignant sur ses objectifs 2030 selon lesquels 100% de ses ventes en Europe et la moitié aux États-Unis seront des VÉ. Leapmotor, reconnu pour ses plateformes de VÉ, a exprimé son ouverture aux partenariats étrangers, signalant de possibles futures collaborations entre les constructeurs automobiles mondiaux et les startups chinoises de VÉ.