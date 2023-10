S&P Global fournit un aperçu inquiétant de la fidélité des clients envers les VÉ

Bien que les taux de fidélité des VÉ parmi les marques de luxe aient connu une tendance à la hausse, les constructeurs automobiles établis rencontrent des difficultés à fidéliser leurs clients, en particulier lorsque l’influence de Tesla est surplombée.

En excluant Tesla, les ménages propriétaires de VÉ de marques grand public montrent un taux de fidélité de 52,1%.

Une enquête de S&P Global Mobility montre une baisse de l’intérêt pour l’achat d’un second VÉ, passant de 81% en 2021 à 52%.

Parmi les marques grand public, Nissan est en tête en matière de fidélité de VÉ avec 63,2%, suivi de Chevrolet avec 60,6%.

Selon un rapport de S&P Global, l’industrie automobile observe des taux de fidélité variés en ce qui concerne les véhicules électriques (VÉ). Sur une note positive, la fidélité globale pour les VÉ, tant pour les marques de luxe que grand public, a fortement augmenté ces trois dernières années. Cependant, lorsque les données de fidélité de Tesla sont mises de côté, le reste de l’industrie connaît une baisse significative de pourcentages de fidélité. Cela pourrait indiquer un défi pour les constructeurs traditionnels pour établir et maintenir la fidélité des clients envers les voitures électriques.

Lorsque Tesla est exclu des données, les ménages propriétaires de VÉ « marques grand public » affichent un taux de fidélité de 52,1% en faveur des VÉ lorsque vient le temps de se procurer un second véhicule, quel que soit la marque choisie par la suite. Tom Libby de S&P Global Mobility a souligné les investissements importants que les constructeurs font dans le développement des VÉ; ainsi, un retour des propriétaires de VÉ vers les moteurs à combustion interne (ICE) est un résultat très indésirable pour eux.

Les données révèlent une autre préoccupation : près de la moitié des ménages qui possèdent un VÉ non-Tesla optent pour un véhicule à motorisation à combustion interne lors de leur prochain achat. Les facteurs influençant de telles décisions pourraient découler d’une moindre inclination à acheter un VÉ. L’enquête récente de S&P Global Mobility a montré une baisse de l’intérêt pour l’achat d’un second VÉ, passant de 81% en 2021 à 52%. Les principales raisons évoquées par les consommateurs comprenaient les prix, l’infrastructure et les préoccupations liées à l’autonomie.

Des marques comme Nissan et Chevrolet se démarquent sur le marché grand public, affichant des taux de fidélité de VÉ de 63,2% et 60,6% respectivement. Cependant, les performances des modèles individuels varient. Par exemple, seuls 37,3% des ménages possédant une Ford Mustang Mach-E sont restés fidèles aux VÉ lorsque le temps fût venu pour se procurer un second VÉ.

Dans le segment de luxe, le taux de fidélité des VÉ a régulièrement dépassé 70% au cours des derniers trimestres. Cependant, avec l’influence de Tesla omise (+80%), les données suggèrent que certaines marques de luxe ont du mal à maintenir l’engagement des clients. À mesure que l’industrie évolue et que davantage d’options VÉ émergent, les constructeurs « établis » doivent élaborer des stratégies efficaces pour renforcer la fidélité aux VÉ.