Selon une source, la Genesis Performance Coupe pourrait utiliser des moteurs Lucid

Les groupes Hyundai et Lucid seraient en pourparlers.

Lucid Motors propose des systèmes électriques à forte densité de puissance.

Une nouvelle en provenance de Corée du Sud indique que le groupe Hyundai est en train de signer un accord avec Lucid pour obtenir les moteurs électriques de cette dernière. Selon les informations acquises, les moteurs électriques Lucid à haute performance seraient utilisés dans une prochaine voiture de sport Genesis.

Sisa Journal a obtenu l’information de ce qu’il appelle un initié de l’industrie. « Le président Jang a envoyé une photo prise avec Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer (CCO) de Hyundai Motors, et des représentants de Lucid, et a rapporté les détails du voyage d’affaires au président du groupe Hyundai Motor, Chung Eui-sun. C’était l’occasion de discuter de la coopération dans ce domaine », a déclaré la source.

Lucid, le constructeur de véhicules électriques, propose sa berline Air avec une puissance pouvant atteindre 1 234 ch grâce à la version Sapphire à trois moteurs. Son modèle RWD à moteur unique développe 430 ch, et ses moteurs sont exceptionnellement puissants. Aston Martin a déjà conclu un accord pour utiliser les moteurs de l’entreprise dans ses propres voitures. Le VE actuel le plus puissant du groupe Hyundai est la Ioniq 5 N, qui développe jusqu’à 641 ch grâce à un moteur avant de 269 ch et un moteur arrière de 378 ch.

La nouvelle indique que les moteurs électriques de Lucid devraient être plus coûteux que ceux conçus à l’interne, mais qu’ils sont prêts dès aujourd’hui. Pour que Genesis construise ses propres moteurs, il faudra au moins quatre ans. Cela n’a peut-être pas de sens pour la marque, surtout pour une voiture qui devrait être fabriquée en petites quantités.