Selon l’IIHS, de meilleurs logiciels de prévention des collisions frontales permettraient de réduire les collisions avec les motocyclettes et les poids lourds

Les recherches de l’IIHS ont montré que les systèmes d’évitement des collisions n’étaient pas aussi efficaces pour éviter les petits et les gros véhicules.

Un nouveau test évaluera les systèmes

Les systèmes de prévention des collisions frontales sont très efficaces pour éviter les collisions avec d’autres véhicules. Mais ils ne sont pas assez performants lorsqu’il s’agit d’éviter les collisions avec les gros camions et les motos. L’IIHS cherche à mettre fin à cette disparité.

L’Insurance Institute for Highway Safety a examiné les données des essais de collision des véhicules équipés de systèmes de prévention des collisions frontales. Après avoir examiné plus de 160 000 accidents, il a constaté que ces systèmes réduisaient de 53 % les taux d’accidents par l’arrière lors de collisions avec d’autres véhicules de tourisme.

Lorsqu’il s’agit de collisions par l’arrière avec de gros camions, la réduction n’est plus que de 38 %. Pour les motos, la réduction est de 41 %. C’est d’autant plus surprenant que les gros camions — nous parlons ici de semi-remorques, pas de F-350 — mettent beaucoup plus de temps à s’arrêter que les voitures particulières.

« Ces réductions sont impressionnantes pour tous les types de véhicules, mais les bénéfices en termes de sécurité pourraient être encore plus importants si les systèmes de prévention des collisions frontales étaient aussi efficaces pour atténuer et prévenir les accidents avec les gros camions et les motos qu’ils le sont avec les voitures », a déclaré Jessica Cicchino, vice-présidente de la recherche de l’IIHS. Selon l’IIHS, environ 5 500 accidents avec des poids lourds et 500 motos pourraient être évités et le nombre de décès pourrait être considérablement réduit.

Pour aider à tester les systèmes AEB et montrer quels constructeurs automobiles sont les plus performants, l’IIHS lance un nouveau test. L’IIHS lancera une nouvelle évaluation de la prévention des collisions frontales entre véhicules, en partenariat avec Transports Canada.