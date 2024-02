Salon International de l’Auto de Toronto: deux primeurs canadiennes pour Subaru

Après une absence au Salon International de Montréal, Subaru est présent au Salon International de Toronto et profite de l’occasion pour dévoiler deux primeurs canadiennes.

Pour la première fois au pays, Subaru lève le voile sur le Forester 2025.

L’événement marque également l’arrivée de la WRX RS pour la première fois en sol canadien.

Pour 2025, Subaru débarque avec la sixième génération de son populaire VUS compact, le Forester. On se rappellera qu’il a été dévoilé en primeur mondiale l’automne dernier. Sur le plan esthétique, il demeure dans la même lignée que le modèle sortant. Sous le capot, on retrouve le même moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,5 L. Il développe 180 chevaux et 178 lb-pi. Il est marié à une transmission à variation continue et il est muni de la traction intégrale symétrique qui a bâti la réputation de la marque. Au centre de la planche de bord, on a droit au même écran que les Outback et Crosstrek de plus récente génération.

Également, on ne peut passer sous silence la présentation de la Subaru WRX RS 2024. Cette nouvelle déclinaison de la berline sportive se démarque notamment par ses freins Brembo et sa suspension recalibrée. Également, le constructeur mentionne que les voitures WRX 2024 équipées d’une transmission manuelle sont désormais dotées du système EyeSight.

Bien sûr, en plus du Solterra 2024, Subaru présente également la gamme Wilderness qui est reconnue et appréciée pour ses capacités hors route.

Le kiosque de Subaru comporte également une portion réservée aux chiens d’un programme de zoothérapie.

Rappelons que le Salon International de l’Auto du Canada se tiendra du 16 au 25 février 2024 au Palais des congrès du Toronto métropolitain.