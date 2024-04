Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable 2024: 5 véhicules à ne pas manquer

Le Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal est de retour prochainement au Stade olympique. Il s’agit d’une occasion pour les consommateurs québécois de voir de près plusieurs nouveaux modèles électrifiés.

Le Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal se tiendra du 19 au 21 avril 2024.

Ce sera l’occasion idéale de voir de près une panoplie de nouveaux véhicules électriques comme les Chevrolet Equinox EV, Dodge Charger EV et Fiat 500e Red.

Les visiteurs auront aussi la possibilité de réaliser des essais routiers en plus d’assister à des conférences entourant l’électrification des transports.

Chevrolet Equinox EV

Cette année encore, General Motors promet d’avoir un kiosque d’envergure au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable. Parmi les nouveautés majeures présentes, mentionnons le Chevrolet Equinox EV. Ce VUS 100% électrique sera en mesure de parcourir jusqu’à 513 kilomètres avec une seule charge. Il est possible de le commander en configuration à roues motrices avant ou avec les quatre roues motrices. Son prix de départ est de 51 525 $.

Dans le kiosque de General Motors, il sera également possible de voir de près les GMC Hummer EV, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Corvette E-Ray et Chevrolet Silverado EV

Dodge Charger EV

La venue de la Dodge Charger EV est certainement la nouveauté qui attirera le plus l’attention. On se rappelle que Dodge a mis fin à la production de la Dodge Charger bâtie sur la plateforme LX au terme de l’année 2023 et que celle-ci sera remplacée par un modèle de nouvelle génération. Il sera notamment possible d’opter pour une version 100 % électrique de la nouvelle Dodge Charger. Elle contiendra une batterie de 100,5 kWh en plus de deux moteurs électriques. Pour l’heure, deux versions ont été annoncées. L’autonomie maximale a été fixée à 510 kilomètres.

Parmi les autres véhicules du groupe Stellantis, mentionnons la présence des Ram Ramcharger EV, Dodge Hornet, Jeep Wrangler 4Xe et Jeep Grand Cherokee 4Xe.

Fiat 500e Red

Alors que des véhicules électriques abordables et de petit format comme les Kia Soul EV et Chevrolet EV et EUV sont disparus, d’autres débarquent sur notre marché. C’est le cas de la Fiat 500e Red 2024 qui devient le véhicule électrique le moins cher actuellement sur le marché. Son prix est de 39 995 $ et elle est éligible aux crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 $. Cette voiture à vocation citadine peut parcourir jusqu’à 227 kilomètres avec une seule charge.

Fisker Ocean

Présenté en primeur au Salon de l’Auto de Los Angeles en 2021, le nouveau Fisker Ocean tarde à arriver sur le marché automobile québécois. Il est à noter que la livraison a débuté du côté des États-Uns. On ne peut passer sous silence la situation financière difficile dans laquelle se trouve actuellement le constructeur. Une chose demeure certaine, le Fisker Ocean sera en exposition au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. L’autonomie électrique maximale de ce VUS électrique est établie à 579 kilomètres.

Polestar 3

Pour le fabricant Polestar, l’arrivée d’un nouveau modèle marque un point tournant. Le nouveau Polestar 3 prendra place aux côtés de la déjà populaire Polestar 2 dans le kiosque. Le Polestar 3 est défini comme un VUS sportif de luxe électrique. Il peut boucler le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et parcourir 506 kilomètres avec une charge complète.

Au passage, mentionnons que le kiosque de Volvo présentera, quant à lui, les Volvo EX30, EX90, C40 Recharge, XC40 Recharge et XC60 PHEV.

Pour les visiteurs du Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal, l’événement est aussi une opportunité pour réaliser des essais routiers, assister à des conférences en plus de démystifier de nombreux volets de l’automobile électrique dans les kiosques des exposants.

Quelques infos pratiques concernant le Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable 2024

Endroit:

Stade olympique de Montréal

4545, rue Pierre-de-Coubertin

Montréal QC H1V 3N7

Dates et heures:

Vendredi 19 avril : 11h à 21h

Samedi 20 avril : 10h à 18h

Dimanche 21 avril : 10h à 17h

Coût d’entrée:

Admission générale : 16,00 $

Membres CAA-Québec : 14,00 $

12 ans et moins : gratuit