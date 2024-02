Salon de l’auto de Toronto 2024: pour tout savoir sur les modèles qui y seront dévoilés

Le Salon de l’auto de Toronto se tiendra du 16 au 25 février prochains au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Voici tout ce que vous devez savoir sur les modèles qui y seront dévoilés.

Le 4X4 Ineos Grenadier sera présenté au Canada pour la première fois.

Le VUS électrique de Lotus sera dévoilé au pays en primeur.

On en saura plus sur l’avenir stylistique d’Infiniti qui lèvera le voile sur deux véhicules conceptuels.

Subaru: deux primeurs canadiennes

Si la marque japonaise Subaru était absente du Salon de l’auto de Montréal le mois dernier, elle sera présente au Salon de l’auto de Toronto. En primeur canadienne y seront présentées les Forester 2025 et WRX RS 2024. On se rappellera que pour 2025, Subaru débarque avec une sixième génération du Forester. Quant à la version RS de la sportive WRX, elle se démarque par ses freins Brembo et ses suspensions recalibrées.

Lotus Eletre: pour la première fois au Canada

Les visiteurs du Salon de l’auto de Toronto pourront voir de près, pour la première fois au pays, le nouveau Lotus Eletre. Il est présenté comme étant un VUS 100% électrique. Il développe une puissance de 905 chevaux et l’autonomie annoncée s’élève à 600 kilomètres.

Ineos Grenadier: une grande primeur

Avec son véhicule 4X4 aux allures costaudes et traditionnelles, la marque Ineos sera de la partie au Salon de l’auto de Toronto via l’un de ses concessionnaires. L’Ineos Grenadier est animé par un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 L.

Toyota: dévoilement des Land Cruiser et Crown Signia

Dévoilés mondialement l’année dernière, les Land Cruiser et Crown Signia feront leur première apparition officielle sur le marché canadien dans le cadre du Salon de l’auto de Toronto. Dans le premier cas, il s’agit d’une renaissance d’un modèle phare de la marque. Conçu pour s’aventurer hors des sentiers battus, le Toyota Land Cruiser est animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L i-Force Max. Quant au Signia, il remplace le Venza. Offert uniquement avec la motorisation hybride, ce VUS électrifié aux prétentions luxueuses décline de la berline Crown.

Infiniti: dévoilement de deux véhicules conceptuels

Absente du Salon de l’auto de Toronto depuis 2020, la marque japonaise de luxe sera de retour cette année et lèvera le voile sur deux véhicules conceptuels. Il s’agit des Vision Qe et QX Monograph. Ces deux modèles incarnent l’avenir stylistique de la marque.

Tesla Cybertruck: une énième apparition

Tout comme au Salon de l’Auto de Montréal, le Tesla Cybertruck sera assurément l’une des vedettes qui attirera le plus d’attention. Cette camionnette électrique est à la fois révolutionnaire et hautement polarisante.

Rimac: présentation du hypercar croate

Pour la première fois au Canada, il sera possible de voir de près la Rimac Nevera. Il s’agit d’un hypercar croate qui ne développe pas moins de 1914 chevaux et qui n’a besoin que de 1,81 seconde pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt.

Porsche: du jeu vidéo à la réalité

Développée pour le jeu vidéo Gran Turismo 7, la Porsche Vision GT sera présente pour la première fois au Canada. Elle est le fruit d’un partenariat entre la marque allemande et le jeu vidéo depuis 2017.

Parmi les autres attractions à ne pas manquer dans le cadre du Salon de l’auto de Toronto, mentionnons en rafale la Chevrolet Corvette 1957 du film Barbie, la présence de Richard Hammond, une panoplie de voitures anciennes grâce à l’organisation du concours d’élégance de Cobble Beach, l’essai de véhicules électriques ainsi qu’un kiosque Lego.