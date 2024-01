Salon de l’Auto de Montréal: tour d’horizon des véhicules General Motors

Alors que Stellantis brille par son absence au Salon International de l’Auto de Montréal, les deux autres géants de l’automobile américaine sont présents avec un kiosque d’envergure.

Cadillac y présente en primeur québécoise l’Escalade IQ.

Il ne faut pas manquer la zone électrique de General Motors.

Une section est réservée aux camionnettes Chevrolet de la famille ZR2.

En plus d’y dévoiler en primeur québécoise le Cadillac Escalade IQ et de consacrer une zone aux véhicules électriques, General Motors y présente sa gamme pratiquement complète. Du côté de Buick, on retrouve deux nouveautés principales: les Encore GX et Envista. Renouvelé en 2024, l’Encore GX est un petit VUS urbain qui est animé par un moteur turbocompressé à trois cylindres et qui peut être doté des quatre roues motrices. Quant à l’Envista, il s’agit carrément d’un nouveau modèle. Il se démarque par son allure unique et son prix d’entrée qui est le plus bas de la gamme Buick.

Chez Cadillac, en plus de l’Escalade IQ et du Lyriq, la marque de luxe américaine propose la berline CT5 et le nouveau XT4 2024. Soulignons que ce dernier a été légèrement revampé pour l’année en cours. À l’intérieur, il se distingue par son nouvel écran de 33 pouces. Il reçoit aussi des phares et feux à DEL.

Enfin, chez Chevrolet, on a entre autres misé sur le trio de camionnettes dotées de capacités hors route élevées. En effet, le constructeur a aménagé une zone dédiée aux produits capables de sortir des sentiers battus. Elle réunit les Silverado ZR2 Bison, Colorado ZR2 et Silverado HD ZR2 Bison. Également, la marque américaine y présente ses plus récentes nouveautés. Vous pourrez entre autres y voir le Trax 2024 de même que le Traverse Z71 2024.

Bien sûr, Chevrolet a aussi accordé une attention particulière aux véhicules électriques. Les visiteurs du Salon de l’auto pourront voir de près les Chevrolet Silverado EV, Blazer EV et Equinox EV.

En ce qui concerne GMC, l’Acadia de troisième génération sera présenté en primeur canadienne. Rappelons que le VUS intermédiaire à trois rangées fait le plein de nouveauté pour 2024 et qu’il est désormais animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Également, chaque version pourra être équipée de la technologie d’aide à la conduite sans les mains Super Cruise. Toujours dans ce même kiosque, GMC soulignera avec classe et élégance le 25e anniversaire de la sous-marque Denali qui identifie les véhicules de luxe et haut de gamme au sein de cette filiale de General Motors.

Rappelons que le Salon International de l’Auto de Montréal 2024 se tient du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.