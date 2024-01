Salon de l’Auto de Montréal: la camionnette VF Wild et le mignon petit VUS VF 3

2023 marquait la première année pour VinFast au Salon International de l’Auto de Montréal. Voilà que le constructeur vietnamien répète l’expérience pour 2024 avec plus de modèles électriques que les visiteurs pourront voir de près.

VinFast dévoile pour la première fois au Canada une camionnette électrique: le VF Wild.

Le constructeur présente aussi un petit VUS: le VF 3.

Deux grandes nouveautés électriques sont présentes dans le très grand kiosque de VinFast. En effet, dans le cadre du salon CES qui s’est tenu à Las Vegas il y a à peine quelques jours, le constructeur a dévoilé en primeur mondiale une camionnette aventurière, le VF Wild, ainsi qu’un petit VUS très mignon, le VF 3. Ces deux véhicules sont fièrement exposés dans le kiosque de VinFast au Salon International de l’Auto de Montréal.

Après les Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV et Ram Revolution, voilà que VinFast annonce son incursion dans l’univers des camionnettes électriques. Mesurant 209, le VF Wild est doté d’une paroi rabattable entre la cabine et la caisse, ce qui permet d’accroître l’espace de chargement de cinq à huit pieds. Le modèle se distingue aussi par son toit panoramique ainsi que ses rétroviseurs latéraux numériques. Comme on peut le constater en jeter un coup d’oeil de près, le VinFast VF Wild est muni de portes-suicide. Pour l’heure, le véhicule est encore au stade de prototype.

Également dans le kiosque de VinFast, on retrouve le VF 3. Il s’agit d’un tout petit VUS qui rappelle en quelque sorte le Suzuki Jimny. Ce nouveau modèle a, lui aussi, été dévoilé en primeur dans le cadre de la plus récente édition du salon CES. Il ne mesure que 125,6 pouces de long et 66,1 pouces de large. Il est muni de roues de 16 pouces. Le constructeur estime l’autonomie à environ 201 kilomètres, sans toutefois préciser la capacité de la batterie. Le VF 3 peut accueillir jusqu’à quatre occupants. Lorsque l’on rabat la banquette arrière, le volume de chargement s’élève à 550 L.

Rappelons que le Salon International de l’Auto de Montréal 2024 se tient du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.