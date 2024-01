Salon de l’Auto de Montréal: Ford introduit le Ranger 2024 et fait le plein de nouveautés

En l’absence de Stellantis, General Motors et Ford sont les seuls constructeurs américains présents à la 79e édition du Salon International de l’Auto de Montréal. En ce qui concerne Ford, on n’a pas fait les choses à moitié avec un kiosque qui ne compte pas moins de 20 modèles en exposition dont le nouveau Ranger 2024.

Parmi les nouveautés chez Ford, mentionnons le nouveau Ranger 2024.

Le duo de Mustang GT et Dark Horse 2024 devrait retenir l’attention.

Le kiosque de Ford comptera quatre modèles 100% électriques.

Pour 2024, le Ranger est complètement renouvelé. En fait, le segment des camionnettes intermédiaires est en pleine transformation alors qu’on a eu droit à une nouvelle génération du duo des Chevrolet Colorado et GMC Canyon en 2023. Cette année, c’est au tour des Toyota Tacoma et Ford Ranger de subir une cure de jeunesse. La nouvelle génération du Ranger ne propose qu’une seule configuration de carrosserie: une cabine SuperCrew jumelée à une caisse de cinq pieds.

Sous le capot, le Ranger 2024 est livré avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,3 L. Éventuellement, Ford offrira en option un moteur V6 EcoBoost turbocompressé de 2,7 L. De plus, pour 2024, le constructeur américain ajoute une version Raptor de sa camionnette intermédiaire. Une telle version était offerte auparavant sur d’autres marchés, mais pas le nôtre. Cette version aux grandes capacités hors routes et orientée vers la performance est animée par un moteur V6 EcoBoost turbocompressé de 3,0 L.

Peu importe la version choisie, le rouage 4X4 est offert de série avec la plus récente itération du Ranger. La version de base, identifiée par les lettres XL, affiche un prix d’entrée de 43 590 $. L’échelle de prix grimpe jusqu’à 80 140 $ pour la version Raptor. Si l’on se fie au catalogue du modèle, la teinte vert refuge métallisé est offerte exclusivement pour la version Raptor. Soulignons que le Ranger Raptor est, lui aussi, présent au Salon International de l’Auto de Montréal.

Les visiteurs du salon pourront voir de près les VUS suivants: Expedition, Edge, Escape, Bronco Sport, Bronco et Bronco Raptor. Également, on y retrouvera les camionnettes Maverick, F-150 et F-150 Lightning. En plus de cette dernière, la portion des électriques comportera aussi les Mustang Mach-E, Mustang Mach-E Rally et E-Transit. Évidemment, on y retrouve également le redoutable duo composé des nouvelles Ford Mustang GT et Dark Horse 2024.

Rappelons que le Salon International de l’Auto de Montréal 2024 se tient du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.