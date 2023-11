Salon de l’auto de Los Angeles : Kia dévoile les concepts EV3 et EV4 en première nord-américaine

Les derniers concepts de Kia explorent l’innovation et la durabilité

Kia dévoile les concepts EV3 et EV4, qui mettent en avant l’innovation électrique et le design durable.

Les modèles présentent une technologie avancée, des styles contrastés et un engagement en faveur des matériaux écologiques.

Leur présentation au salon de l’auto de Los Angeles témoigne de la volonté de Kia d’élargir sa gamme de véhicules électriques.

Au salon de l’auto de Los Angeles, parallèlement au Sorento 2024 remanié et à la nomination du tout électrique EV9 au titre de véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2024, Kia America a également présenté les innovants Concept EV3 et EV4. Ces modèles conceptuels soulignent l’engagement de Kia en faveur de la mobilité électrique, en associant une technologie de pointe à des principes de conception durable. L’événement a mis en lumière l’approche multiforme de Kia en matière d’innovation automobile, en présentant à la fois l’évolution des modèles existants et l’avenir potentiel des véhicules électriques.

L’innovation et le design électriques

Les Concept EV3 et EV4 sont construits sur la plateforme électrique avancée de Kia, démontrant l’engagement de l’entreprise dans la technologie de pointe. Influencés par la philosophie de design Opposites United de Kia, ces modèles présentent un mélange de styles de véhicules contrastés tout en conservant une base technologique unifiée. Le EV3, un multisegment compact, s’inspire du VUS phare de Kia, le EV9, et incarne le pilier de design » La joie pour la raison « . Il se caractérise par une silhouette dynamique, un pare-brise poussé vers l’avant, une ligne de toit inclinée et un pilier C au design unique, créant ainsi un extérieur robuste mais élégant. À l’intérieur, l’EV3 allie praticité et transformation de l’ambiance de l’habitacle, grâce à un éclairage d’ambiance, un tableau de bord ultra-propre et des sièges ergonomiques avancés fabriqués à partir de structures en fibres naturelles.

La EV4, quant à elle, redéfinit le concept de berline électrique. Incarnant le pilier du design « Power to Progress », elle présente un extérieur sportif avec un nez bas, une silhouette allongée et un becquet de toit technique. Son intérieur est élégant et spacieux, avec des commandes HVAC innovantes et des bandes de tissu tissé à la main, soulignant l’importance accordée par Kia à l’utilisation de matériaux innovants et durables.

Matériaux durables et expérience client

L’engagement de Kia en faveur du développement durable est évident dans les matériaux choisis pour ces modèles conceptuels. Les EV3 et EV4 utilisent des matériaux durables tels que le bioplastique, dérivé de sources de biomasse, et le bio-polyuréthane comme alternative au cuir. Ces choix reflètent l’initiative de Kia visant à réduire l’impact sur l’environnement tout en améliorant l’expérience de conduite.

L’intérieur du Concept EV4 souligne encore cet engagement par l’utilisation de teintures naturelles et de coton recyclé, démontrant ainsi la volonté de Kia d’innover dans le respect de l’environnement. La vision de l’entreprise pour les futurs modèles, mise en évidence plus tôt cette année lors du lancement du VUS EV9, comprend l’exploitation de matériaux durables dans l’ensemble de sa gamme.

L’avenir électrique de Kia

L’introduction des concepts EV3 et EV4 au salon de l’auto de Los Angeles est plus qu’une simple présentation de nouveaux modèles ; elle représente l’engagement continu de Kia en faveur de l’innovation, de la durabilité et de l’expérience client en matière de véhicules électriques. Ces modèles symbolisent l’expansion potentielle de la gamme de véhicules électriques de Kia et son approche d’un avenir plus vert et plus durable dans l’industrie automobile.