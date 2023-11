Salon de l’auto de Los Angeles 2023: pour ne rien manquer

Le Salon de l’auto de Los Angeles 2023 est sur le point d’ouvrir ses portes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer.

Le Salon de l’auto de Los Angeles 2023 se tiendra du 17 au 26 novembre prochains.

Toyota y présentera deux grandes nouveautés: les Camry 2025 et Crown Signia VUS 2025.

Le dévoilement d’un deuxième véhicule Lucid y est prévu.

Du 17 au 26 novembre prochains aura lieu le Salon de l’auto de Los Angeles. La veille de l’ouverture officielle se tiendra la journée de la presse à laquelle notre équipe de journalistes participera afin de couvrir les plus grands dévoilements de ce salon.

Pour être assuré de ne rien manquer, voici ce qui devrait y être présenté d’après les informations que nous avons recueillies. Certains dévoilements ont lieu en périphérie ou en marge du salon.

Cadillac

Bien que nous n’ayons pas de détails sous les yeux actuellement, il est attendu que Cadillac dévoile un nouveau véhicule, possiblement électrique, en marge du Salon de l’auto de Los Angeles. Plus de détails suivront.

Hyundai Santa Fe 2024

L’été dernier, Hyundai a dévoilé le Santa Fe de cinquième génération. Le constructeur coréen profitera du Salon de l’auto de Los Angeles pour le dévoiler en primeur nord-américaine et annoncer davantage de détails concernant sa commercialisation sur notre marché. En Amérique du Nord, les consommateurs auront le choix entre un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L et un moteur turbocompressé hybride de 1,6 L.

Lucid Gravity

Au cours du Salon de l’auto de Los Angeles, il est prévu que le constructeur américain Lucid dévoile son deuxième véhicule. Baptisé Gravity, il s’agirait d’un VUS. Ce nouveau véhicule viendrait rejoindre la berline Air dans le catalogue de la marque.

Subaru Forester

Subaru a annoncé le dévoilement du Forester de nouvelle génération. On peut s’attendre que le constructeur japonais emprunte la même plateforme que celle des nouveaux Crosstrek et Impreza pour la conception de la sixième génération du modèle. On se rappellera que le Forester de cinquième génération a été introduit en 2019 et qu’il présentait déjà certains signes d’âge.

Toyota Camry 2025

En marge du Salon de l’auto de Los Angeles, Toyota a dévoilé la neuvième génération de la berline Camry. Avec cette nouvelle mouture, Toyota adopte une stratégie différente de celle du passé. En effet, un groupe motopropulseur hybride logera sous le capot de toutes les versions de la Camry. Il s’agit d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L qui est jumelé à deux moteurs électriques. Elle développe 225 chevaux en configuration à roues motrices avant et 232 chevaux si on opte pour les quatre roues motrices. Son arrivée sur le marché est prévue pour le printemps 2024.

Toyota Crown Signia VUS 2025

Toujours en périphérie du Salon de l’auto de Los Angeles, Toyota a levé le voile sur le Crown Signia VUS 2025. Ce nouveau véhicule de la gamme Toyota propose le luxe et l’équipement appréciés de la berline Crown dans un format qui plait sur le marché nord-américain. Seule une version Limited sera offerte. Son capot renferme un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L et deux moteurs-générateurs électriques. Le tout déploie une puissance de 243 chevaux. Son arrivée sur le marché est prévue pour l’été 2024.

Les manufacturiers présents sur place

Hélas, certains manufacturiers continuent de bouder les salons de l’auto. Voici la liste de ceux qui ont annoncé leur présence au Salon de l’auto de Los Angeles.

Acura

Cadillac

Chevrolet

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Jaguar

Kia

Land Rover

Lexus

Lincoln

Lotus

Lucid

Mazda

Nissan

Pebble (véhicules récréatifs)

Polestar

Porsche (concessionnaire)

Subaru

Toyota

Verge (motocyclettes)

Volkswagen

Volvo

Voici les informations nécessaires à avoir en main si vous comptez visiter le Salon de l’auto de Los Angeles 2023.

Où?

Los Angeles Convention Center

1201 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015

Quand?

Du vendredi 17 novembre au dimanche 26 novembre 2023

Combien ça coûte?

Adulte (billet général, 13 à 64 ans): 27$

Âge d’or (billet général, 65 ans et plus): 15$

Enfant (billet général, 6 à 12 ans): 10$