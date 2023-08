Rivian va-t-il riposter à la Guerre de Prix?

Le petit constructeur devrait annoncer de meilleurs résultats au deuxième trimestre.

Rivian ne veut pas entrer dans cette guerre de prix.

Plusieurs nouvelles camionnettes électriques sont attendues prochainement sur le marché.

L’étau se resserre dans le créneau des véhicules électriques, particulièrement celui des camionnettes alors que la catégorie va bientôt accueillir de nouveaux joueurs, notamment le très attendu Tesla Cybertruck, mais aussi les offres de General Motors comme le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra EV.

Ces nouveaux produits n’ont rien de rassurant pour une compagnie comme Rivian qui doit toujours composer avec les effets de la chaîne d’approvisionnement, quoique ceux-ci sont en partie réglés, si on se fie à ce qu’a confié un représentant de la marque à Automotive News.

Le petit constructeur américain s’apprête d’ailleurs à publier les résultats du deuxième trimestre d’ici demain. Il faut s’attendre à des annonces plus positives que lors du premier trimestre, alors que les livraisons n’étaient pas aussi élevées. Cette augmentation des livraisons signifie que la production à l’usine de la marque s’intensifie, mais Rivian doit également songer à ce contexte de réduction de prix.

En effet, Ford a récemment baissé le prix de la version de base de sa camionnette F-150 Lightning et l’historique de réductions de tarifs du côté de Tesla est un indice de qui attend les autres constructeurs de pickups électriques. Une guerre de prix est clairement à prévoir, surtout avec la demande en baisse pour les véhicules électriques, mais aussi l’offre qui ne cesse de s’agrandir.

Dernièrement, on a pu apercevoir de nouvelles réductions de prix des véhicules, surtout avec la flambée des taux d’intérêt qui freine certains consommateurs dans leur processus d’achat.

Rivian doit aussi continuer d’investir dans son avenir, comme la construction d’une deuxième usine pour greffer de nouveaux modèles plus abordables et possiblement plus dispendieux à sa paire de véhicules utilitaires constituée du pickup R1T et du multisegment R1S.

Enfin, le constructeur a également déclaré en entrevue avec Automotive News que les améliorations apportées à son usine de production lui permettraient d’atteindre son objectif de production de 50 000 unités en 2023.

Pour l’instant, Rivian a indiqué qu’il n’allait pas céder à cette guerre de prix.