Rivian s’est vu refuser sa certification par Transport Canada

Cela signifie que la compagnie ne peut pas vendre de véhicules au Canada pour le moment

Un rapport montre que les problèmes sont liés à des unités de mesures, des étiquettes et le système antivol

Rivian peut renvoyer une application dès que les problèmes sont réglés

Rivian n’a pas réussi à obtenir une certification de Transports Canada en raison d’un certain nombre de problèmes de non-conformité.

Cela signifie que les détenteurs de réservations canadiens devront continuer à attendre leurs camions et VUS électriques R1T ou R1S.

Après avoir dépassé l’objectif initial de ventes au Canada, qui était fixé à novembre 2021, Rivian a annoncé qu’elle demanderait une certification à Transports Canada en septembre 2022.

Cela a été fait dans les temps, il y a quelques jours seulement, mais étonnamment, la demande a été rejetée par l’agence gouvernementale en raison d’un certain nombre de problèmes de non-conformité.

Transport Canada n’a pas révélé les détails de la raison pour laquelle Rivian a échoué, disant seulement que le constructeur automobile « n’a pas encore fourni de preuve satisfaisante de conformité à toutes les normes de sécurité des véhicules automobiles canadiens applicables » dans une déclaration faite à Drive Tesla Canada.

Cette certification est nécessaire pour que les constructeurs automobiles puissent vendre leurs véhicules au Canada afin de s’assurer qu’ils sont conformes à toutes les lois qui s’appliquent au marché canadien, qui diffèrent des lois américaines à quelques égards.

Dans un document produit par Rivian, les problèmes sont décrits comme étant liés aux unités de mesure, aux témoins, aux étiquettes, aux normes de bruit et aux dispositifs antivol.

Le fait de ne pas avoir obtenu la certification n’est pas dramatique puisque Rivian peut refaire une demande dès qu’elle aura réglé tous les problèmes, qui semblent assez mineurs.

La société n’a pas annoncé de délai dans lequel elle pense avoir rectifié les problèmes et obtenu la certification, mais de nombreux acheteurs canadiens espèrent que cela sera fait le plus tôt possible.