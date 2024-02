Rivian ajoute deux batteries plus petites aux R1T et R1S, permettant une baisse de prix

Les R1T et R1S seront maintenant disponibles avec les batteries Standard et Standard+.

Celle-ci donneront une autonomie de 435 kilomètres et 507 kilomètres, respectivement.

Les prix de départ canadiens sont maintenant 105 000$ pour le R1T et 112 500$ pour le R1S.

Rivian a ajouté deux nouvelles options de batteries à son pick-up électrique R1T et à son VUS électrique R1S, ce qu’elle a annoncé hier soir sur X (Twitter).

Ces nouvelles batteries, appelées « Standard » et « Standard+ », permettront à l’entreprise de réduire le prix de base des deux modèles, qui commencent maintenant à 105 000 $ pour le R1T et 112 500 $ pour le R1S au Canada.

Alors que les deux modèles n’étaient auparavant disponibles qu’avec les batteries « Large » (135 kWh) et « Max » (149 kWh), ils seront désormais également disponibles avec ces batteries plus petites de 106 kWh et 121 kWh.

Selon Rivian, ces batteries seront dotées de la même chimie NCA que les plus grandes, du moins pour l’instant. En effet, le constructeur automobile a répondu à un commentaire sur X (Twitter) en disant qu’une chimie Lithium Fer Phosphate (LFP) sera introduite pour l’unité Standard plus tard cette année.

Pour l’instant, le constructeur estime que les R1T et R1S pourront parcourir jusqu’à 435 kilomètres sur une charge avec la batterie « Standard », et 507 kilomètres avec la « Standard+ ».

La plus petite batterie n’est actuellement disponible qu’avec le groupe motopropulseur à deux moteurs régulier qui génère 533 chevaux et 610 lb-pi de couple.

L’option « Standard+ » peut également être commandée avec le groupe motopropulseur Performance à deux moteurs, qui développe 665 chevaux et 829 lb-pi de couple.

La configuration haut de gamme à quatre moteurs reste exclusivement associée à la batterie « Large ».

En termes de prix, l’option « Standard+ » ajoutera 5 000 $ au prix d’un R1T ou d’un R1S, le rendant disponible à partir de 110 000 $ pour le pick-up et 117 500 $ pour le VUS.

Pour un véhicule qui associe la batterie « Standard+ » au système Performance Dual Motor, les acheteurs doivent être prêts à dépenser 8 000 $ de plus, pour un total de 118 000 $ (R1T) ou 125 500 $ (R1S).

A titre de comparaison, les versions équipées de la batterie « Large » démarrent à 119 500 $ (R1T) et 127 000 $ (R1S). Ces modèles offrent 566 kilomètres d’autonomie.

La batterie « Max » fait grimper ce chiffre à 659 kilomètres pour le pick-up et 643 pour le VUS, mais elle ajoute 29 500 dollars à la facture, pour un total de 134 500 dollars (R1T) et 142 000 dollars (R1S).

Source : Rivian et InsideEvs