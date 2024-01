La Rimac Nevera sera au Salon de l’auto de Toronto

Rimac rejoint l’exposition Grand Touring Automobiles au salon de Toronto

30 marques seront exposées, dont quatre pour la première fois

L’une des voitures les plus en vogue au monde sera présentée au Salon international de l’automobile de Toronto. La Rimac Nevera sera la vedette de l’ouverture du salon et sera exposée pendant toute sa durée.

Construite en Croatie, la Nevera est une hypercar électrique de 1 914 ch qui peut atteindre 412 km/h et 300 km/h en moins de 10 secondes. Le fondateur et PDG de l’entreprise, Mate Rimac, sera présent lors de l’inauguration du salon.

Nevera sera exposée sur le stand de Grand Touring Automobiles. Le concessionnaire de voitures de luxe de la région de Toronto est le point de vente Rimac au Canada et l’exposera, ainsi que d’autres équipements automobiles sérieux.

« Au nom de Grand Touring Automobiles et en mon nom personnel, nous sommes honorés de représenter Rimac au Canada », a déclaré Paul Cummings, PDG de l’entreprise. « Avec des performances de pointe et une technologie avancée, Rimac est en train de devenir la référence en matière d’hypercars électriques. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe Rimac pour exploiter son potentiel sur le marché canadien. »

Plus de 30 marques seront exposées, dont Rimac et Zagato qui feront leur première apparition. Ford, Infiniti, Volvo et Genesis reviennent tous pour la première fois depuis 2020.

Le Salon international de l’automobile du Canada se tiendra du 16 au 25 février au Palais des congrès du Toronto métropolitain.