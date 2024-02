Vous pouvez déjà réserver votre nouvelle Fiat 500e 2024

Les consommateurs intéressés n’ont qu’à se rendre sur FiatCanada.com.

La Fiat 500e 2024 peut rouler sur une distance de 240 km avant de devoir s’arrêter pour une recharge.

La marque italienne a finalement lancé son processus de réservations pour sa nouvelle 500e 2024. Cette deuxième variante électrique de la citadine – rappelons que la puce urbaine a été commercialisée en Californie notamment, mais que sa diffusion est demeurée limitée – devient également la voiture électrique la plus abordable au Canada avec un prix de départ de 39 995 $, ou plutôt 42 190 $ avec les frais additionnels, mais sans les taxes en vigueur. En revanche, ce montant n’inclut pas les deux rabais gouvernementaux qui sont toujours disponibles en Colombie-Britannique et au Québec.

Dans la belle province, ce montant à soustraire du prix d’achat peut atteindre 12 000 $ (5 000 $ du fédéral et 7 000 $ du provincial), ce qui réduit passablement le fardeau financier de cette électrique urbaine.

Les consommateurs intéressés sont appelés à se rendre sur le site web de Fiat Canada (FiatCanada.com) pour compléter leur réservation en vue des premières livraisons prévues pour le printemps 2024.

Rappelons que la Fiat 500e 2024 est capable de rouler sur 240 km avant de devoir s’arrêter pour charger sa batterie d’une capacité de 42 kWh. Sa capacité de recharge de 85 kW lui permet également de retrouver 50 km d’autonomie en cinq minutes ou de revenir à 80 % de sa charge en seulement 35 minutes, en étant brancher à une borne de recharge rapide. Le branchement à une borne de niveau 2 (11 kW) nécessite un peu plus de temps, soit quatre heures et quinze minutes.

Au moment d’écrire ces lignes, Fiat n’avait toujours pas divulgué les chiffres de puissance de sa première électrique, mais on connaît néanmoins le couple optimal de 162 lb-pi. En revanche, avec un poids de 1 361 kg, on ne peut pas s’attendre à des performances ahurissantes, et ce, même si la 500e devient du même coup l’électrique la moins lourde sur nos routes.

Il sera intéressant de constater la réponse des consommateurs devant cette nouvelle Fiat 500 électrique. Parions les inconditionnels de la division italienne craqueront, mais que les dimensions réduites du véhicule limiteront sa diffusion.