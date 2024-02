Renault et Volkswagen envisagent un partenariat pour un véhicule électrique compact

Renault entame des discussions avec Volkswagen et d’autres acteurs de l’industrie pour développer conjointement un petit véhicule électrique rentable destiné au marché européen.

Renault a entamé des discussions avec Volkswagen en vue de collaborer à la conception d’un petit véhicule électrique destiné au marché européen. Ce partenariat pourrait marquer un tournant dans la quête d’une mobilité électrique plus accessible et plus abordable pour un public plus large.

Luca de Meo, PDG de Renault, a révélé ces discussions lors du salon de l’automobile de Genève, soulignant l’ambition de l’entreprise d’être leader dans le secteur des véhicules électriques à bas prix. Le point central de cette initiative est la Twingo de nouvelle génération, que Renault entend proposer à un prix inférieur à 20 000 euros, pour un lancement en 2026. M. De Meo a souligné la volonté et l’ouverture de l’entreprise aux collaborations, en vantant la capacité de production importante de Renault, sa plateforme robuste et son expertise dans la production de véhicules électriques.

La volonté de proposer des véhicules électriques plus abordables en Europe est une réponse à la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois, qui ciblent de plus en plus le marché européen avec des véhicules électriques à des prix compétitifs. La stratégie de Renault avec la Twingo EV n’est pas seulement axée sur la compétitivité des prix, mais aussi sur l’innovation et la durabilité, avec des considérations pour des technologies de batterie rentables comme le phosphate de fer-lithium (LFP).

Volkswagen, pour sa part, doit relever le défi de lancer de petits véhicules électriques abordables capables de rivaliser avec les modèles à moteur à combustion en termes de prix. Le partenariat potentiel avec Renault pourrait être une décision stratégique pour VW afin d’accélérer son entrée dans ce segment, en exploitant potentiellement la plateforme de la Twingo pour ses propres modèles électriques sous-compacts.

Ce développement intervient à un moment où l’industrie automobile européenne assiste à des collaborations entre constructeurs pour relever les défis de la production rentable de minivoitures. Les partenariats historiques, tels que la collaboration de Toyota avec Peugeot et Citroën, et celle de Ford avec Fiat, démontrent l’importance des coentreprises pour surmonter les obstacles économiques associés au marché des petites voitures.

De Meo, fort de son expérience dans la revitalisation de la Fiat 500 et de sa direction de la marque Seat de VW, apporte une expérience précieuse. Il a souligné que les petites voitures n’étaient pas rentables dans les conditions actuelles, mais il reste optimiste quant au potentiel des groupes motopropulseurs électriques pour redéfinir l’économie de la production de petits véhicules.

L’objectif ambitieux de Renault de réduire les coûts de la nouvelle Twingo électrique jusqu’à 40 % reflète une stratégie plus large visant à rendre les véhicules électriques plus accessibles. Cette réduction des coûts devrait profiter non seulement à la Twingo, mais aussi à de futurs modèles tels que la Renault 5 et le futur VUS Renault 4, promettant ainsi un avenir électrique plus abordable et plus durable.