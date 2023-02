Renault et Nissan rendent leur alliance plus équitable et visent l’Amérique du Sud

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n’a pas toujours été heureuse.

Renault va réduire sa part dans Nissan et les deux compagnies japonaises vont prendre une part de la division des VÉ de Renault.

Nissan construira un nouveau modèle Renault dans son usine Mexicaine.

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a souvent été malheureuse au cours de ses 24 années d’existence, mais les deux partenaires majoritaires espèrent désormais que les choses vont s’améliorer.

En effet, Renault et Nissan ont convenu de restructurer l’alliance afin d’atténuer les tensions internes et de se concentrer sur le développement de nouveaux produits et la conquête de nouveaux marchés.

Renault va ainsi vendre la majeure partie de sa participation de 43 % dans Nissan pour se retrouver avec 15 % de la valorisation de l’entreprise japonaise, soit la même participation que Nissan possède dans Renault.

Cette différence dans le niveau de contrôle entre les deux constructeurs automobiles est à l’origine de la plupart des plaintes de Nissan, qui estimait que Renault ne lui laissait pas suffisamment de liberté sur ses propres produits et ses décisions exécutives.

En outre, Nissan était mécontent de l’ingérence du gouvernement français, qui détient une participation dans Renault depuis 2015.

Ce déséquilibre s’explique par le fait que l’alliance a été formée lorsque Renault a sauvé Nissan de la faillite en 1999. Mitsubishi n’a rejoint le partenariat qu’en 2016, lorsque Nissan a pris une participation importante dans le petit constructeur automobile.

Le constructeur français ne vendra toutefois pas immédiatement cette participation de 28,4 % dans Nissan, car sa valeur marchande est actuellement bien inférieure à ce qu’elle était il y a quelques années.

En échange d’une dynamique de pouvoir plus équilibrée, Nissan a accepté d’acheter jusqu’à 15 % des actions de la future division de véhicules électriques Ampère de Renault, et Mitsubishi a confirmé qu’il participerait également à ce projet.

Il est très important pour les trois entreprises de maintenir l’alliance à flot, car l’électrification de l’industrie automobile a rendu impossible la survie des petits constructeurs. Certains experts prédisent même que seuls cinq ou six conglomérats seront en mesure de continuer à produire des voitures à l’avenir.

La restructuration prévoit également une nouvelle orientation vers les marchés émergents tels que l’Inde et l’Amérique du Sud, où Nissan fabriquera un nouveau modèle Renault dans son usine du Mexique.

En échange, Renault devrait fournir à Nissan de petites camionnettes qu’il construira en Argentine.

Les deux entreprises travailleront également ensemble pour lancer deux nouveaux véhicules électriques en Amérique du Sud au cours des prochaines années.

Les sites de production pourraient également connaître quelques changements dans les années à venir en raison de l’inflation et de la mondialisation, ce qui peut rendre certains pays plus ou moins intéressants pour l’alliance.

En effet, Nissan affirme que son usine britannique de Sunderland pourrait ne pas être choisie pour construire la prochaine génération des VUS Juke et Qashqai, car la production y coûte désormais trop cher par rapport aux 43 autres usines d’assemblage mondiales de la société.

Il sera intéressant de voir si ces changements seront suffisants pour que Renault et Nissan soient satisfaits de l’alliance tout en la faisant prospérer dans l’industrie automobile.

Source : BBC et Radio-Canada