Renault dévoile la Turbo 3E

La nouvelle qui suit ne concerne pas vraiment le marché nord-américain puisque la division Renault n’a plus pignon sur rue depuis la fin des années 80. Pourtant, il y a bel et bien un engouement pour la voiture la plus populaire de l’hexagone, la Renault 5 qui a marqué à sa manière le paysage automobile des années 70 et 80 chez nous.

La plus exotique des Renault 5, la R5 Turbo et la suivante, la R5 Turbo II, a également trouvé le moyen de traverser l’Océan Atlantique à l’époque, mais sa diffusion sur le continent nord-américain est demeurée très timide. D’ailleurs, il faut s’attendre à ce que ce soit le même scénario pour cette nouvelle étude de style baptisée R5 Turbo 3E.

Au moment d’écrire ces lignes, le constructeur français travaille sur le retour de la R5, mais cette dernière ne sera plus propulsée par une mécanique thermique, mais bien un groupe motopropulseur entièrement électrique. D’ailleurs, la marque a montré ce à quoi il fallait s’attendre de ce futur modèle électrique plus tôt en 2021.

Mais avant de lever le voile sur cette réincarnation électrique de la mythique citadine, Renault voulait démontrer qu’il était encore capable de développer des voitures axées sur le plaisir de conduite et même plus. La R5 Turbo 3E se veut une suite logique aux deux premières R5 Turbo de l’histoire, quoique le « E » pointe directement en direction d’une motorisation électrique.

Les concepteurs ont respecté l’essence de la R5 Turbo d’antan, avec une motorisation logée derrière les deux occupants, sauf que cette fois-ci, il s’agit d’une paire de moteurs électriques développant une puissance tout à fait adéquate de 375 chevaux et un couple encore plus impressionnant de 516 lb-pi. Toute cette cavalerie est bien entendu transmise aux roues arrière motrices, ce qui explique aussi pourquoi Renault décrit sa dernière création comme une voiture « née pour drifter ».

Pour alimenter ces deux moteurs, la voiture fait appel à un bloc de batteries au lithium-ion de 42 kWh, elle qui peut être rechargée en deux heures avec une borne de recharge de 380 V.

Fidèle à la R5 Turbo des années 80, la R5 Turbo 3E mise sur un poids plume de 980 kg, ce qui lui permet notamment d’enregistrer un 0-100 km/h en seulement 3,5 secondes (ou 3,9 secondes en mode Drift). Quant à sa vitesse optimale, elle est « limitée » à 200 km/h.

Le design de la voiture, qui sera présentée officiellement à l’occasion du concours Chantilly Arts & Élégance 2022 le 25 septembre prochain, est également un hommage au bolide d’antan, quoique la taille des jantes – de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière – soit bien de son temps. Les ailes élargies, l’aileron surdimensionné, les feux de position aux DEL et cette carrosserie réalisée en fibre de carbone sont tous des indices de son appartenance au XXIe siècle.

À l’intérieur, deux sièges de course Sabelt en fibre de carbone donnent le ton, tout comme cette planche de bord futuriste avec 10 écrans numériques et un design rétro, idem pour le volant ajoute au spectacle. Quant à cette cage de sécurité tubulaire, elle démontre également tout le sérieux de ce prototype.

Renault ne reviendra probablement jamais de ce côté-ci de l’Atlantique, mais on peut au moins se consoler en admirant cette R5 Turbo 3E .