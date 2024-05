Record: il y a plus de véhicules à essence que jamais au Québec

Alors que les véhicules électriques ont gagné en popularité au cours des dernières années, les véhicules à essence continuent d’avoir la cote. En fait, ils sont plus nombreux que jamais à circuler sur les routes du Québec. Au total, les véhicules à essence sont 4,8 millions à sillonner l’asphalte québécois.

On note une hausse de 162 249 nouveaux véhicules à moteur à essence entre 2022 et 2023.

Il y a désormais plus de 4,8 millions de véhicules à essence au Québec.

C’est ce qu’a révélé un dossier publié par La Presse.

On y apprend que pour la première fois sur une période de quatre décennies, le nombre de véhicules à essence a diminué de 46 385 unités entre 2021 et 2022. Toutefois, il ne s’agissait vraisemblablement pas d’une nouvelle tendance pour la province de Québec. En effet, on observe une hausse de l’immatriculation de pas moins de 162 249 nouveaux véhicules à moteur à essence entre 2022 et 2023. Il est encore trop tôt pour connaître l’évolution de la situation pour les premiers mois de l’année 2024.

Dans ces statistiques, on exclut les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les rares véhicules à hydrogène. D’ailleurs, cette catégorie de véhicules a également vu son nombre bondir d’après les données fournies par la SAAQ. De 2022 à 2023, ils sont passés de 148 862 à 247 025.

Au passage, rappelons que la population du Québec a atteint 8,98 millions au tournant de l’année 2024. Il s’agit d’une augmentation de 218 000 individus par rapport à 2023. Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a identifié la hausse de la démographie comme facteur expliquant le nombre record de véhicules à essence sur les routes du Québec l’année dernière.