Rapport : Les véhicules électriques devraient dominer le marché d’ici 2030

La baisse des ventes de véhicules moteur à combustion interne (ICE) annonce une nouvelle ère dominée par la croissance exponentielle des véhicules électriques.

· La croissance exponentielle observée dans les technologies d’énergies renouvelables remet en question la vision traditionnelle selon laquelle la progression énergétique est linéaire.

· Les ventes de VÉ suivent une courbe de croissance en S, et des régions comme l’Europe du Nord et la Chine sont au premier plan de cette tendance.

· En raison des changements économiques et de la réduction continue des coûts des batteries, les VÉ deviennent de plus en plus compétitifs en termes de coûts, et il est prévu qu’ils domineront les ventes mondiales de voitures d’ici 2030.

Le paysage automobile mondial connaît une transformation, avec les véhicules électriques (VÉ) éclipsant progressivement leurs homologues à moteur à combustion interne (ICE). Ce changement est soutenu par les conclusions présentées dans le rapport « X-change : Cars ».

Cette étude détaillée, fruit d’une collaboration d’une équipe d’experts, met l’accent sur l’accélération de l’adoption des énergies renouvelables. Contrairement aux projections linéaires, leurs données révèlent une trajectoire exponentielle, particulièrement évidente dans le secteur automobile. Le véhicule à motorisation combustible traditionnel, autrefois omniprésent, laisse progressivement place à son homologue électrique.

Les VÉ ne sont pas qu’une tendance passagère ; leur modèle de croissance, représenté par la courbe en S, indique une adoption solide et soutenue. Des étapes initiales, comme le barème de 10 % des nouvelles ventes de voitures, ont été atteintes en seulement six ans dans des régions pionnières comme l’Europe du Nord et la Chine. Et la dynamique ne s’arrête pas là. Les prédictions suggèrent que ces chiffres pourraient atteindre 80 % en six autres années dans ces régions.

Ce changement transformateur est alimenté par une combinaison d’initiatives politiques et d’économie pure. Avec les progrès continus de la technologie des batteries, les coûts associés diminuent. Cette évolution a rendu les VÉ plus attrayants financièrement et, d’ici la fin de cette décennie, ils devraient atteindre la parité de prix sur tous les principaux marchés automobiles. Cette viabilité économique est sur le point d’accélérer encore l’adoption des VÉ, étendant leur portée à diverses régions mondiales et niches.

D’ici 2030, le monde automobile pourrait être radicalement différent. Si les tendances actuelles de croissance se maintiennent, les VÉ pourraient représenter entre 62 % et 86 % des ventes mondiales de voitures. Certains marchés, comme la Chine, pourraient connaître une domination encore plus marquée, dépassant potentiellement une part de marché des VÉ de 90 %.

Bien que ces chiffres puissent sembler optimistes, ils sont soutenus par des changements tangibles sur le marché. Par exemple, la demande de pétrole, traditionnellement liée aux véhicules à motorisation combustible, a atteint son pic en 2019. Avec la montée en popularité des VÉ, cette demande est sur le point de connaître une baisse significative, réitérant l’influence décroissante des véhicules à motorisation combustible dans le monde automobile.