Rapport : Le Jeep Renegade abandonné après 2023

Le Renegade, qui n’écoule pas beaucoup d’unités, est apparemment en fin de vie.

Le Recon et d’autres VÉ Jeep sont attendus en 2024.

Un nouveau rapport annonce la mort du plus petit des Jeep. Le Jeep Renegade, qui a connu un long déclin des ventes depuis sa première année complète sur le marché, devrait être retiré des États-Unis et du Canada à la fin de l’année modèle 2023.

Le rapport provient d’Automotive News. Un porte-parole a déclaré au site que le modèle sera abandonné « car la marque concentre ses ressources sur les segments VUS en Amérique du Nord qui continuent de croître ».

Les ventes du Renegade construit en Italie, qui est le modèle le plus abordable de Jeep, ont atteint un sommet de 106 606 aux États-Unis en 2016 et ont chuté chaque année depuis. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le modèle n’a pas dépassé les 16 000 unités. Au Canada, les ventes ont culminé à 3 964 en 2016 et sont inférieures à 1 000 depuis 2019. Depuis le début de l’année, la marque n’a vendu que 171 exemplaires.

Il s’agit du deuxième Jeep à être abandonné ces dernières années, après le Cherokee lorsque l’usine de ce modèle a été mise à l’arrêt. Jeep devrait donner un coup d’accélérateur à sa gamme dans les années à venir avec des véhicules électriques, notamment le Wagoneer S et le petit Recon prévu pour 2024.

Le nouveau point d’entrée dans la gamme Jeep est le Compass. Le prix de départ de ce modèle ne dépasse que de quelques centaines de dollars celui du Renegade, alors que le véhicule lui-même est beaucoup plus grand. Depuis le début de l’année, le Compass s’est vendu à 4 661 exemplaires au Canada et à 71 561 exemplaires aux États-Unis.