GM et Stellantis pourraient faire face à d’énormes amendes si les objectifs de consommation de carburant sont augmentés

Les constructeurs automobiles annoncent qu’ils pourraient faire face à de grosses amendes avec la nouvelle réglementation sur la consommation de carburant.

Les lobbyistes des constructeurs automobiles affirment que deux constructeurs sont fortement ciblés.

Ils estiment près de 10 milliards $ d’amendes d’ici 2032.

Une proposition fédérale américaine visant à renforcer les normes de consommation de carburant au cours de la prochaine décennie pourrait coûter 9,5 milliards $ américains d’amendes à Stellantis et General Motors. C’est du moins ce qu’a déclaré un groupe de lobbyistes représentant les trois manufacturiers de Detroit.

La lettre provient du Conseil de politique automobile américain (via Reuters), un groupe qui représente Ford, GM et Stellantis. Le groupe est une association commerciale qui représente les intérêts de ces constructeurs depuis sa création en 2009.

Selon le rapport de Reuters, la lettre que l’AAPC a envoyée au Département américain de l’énergie qualifie les amendes attendues de « préoccupantes ». Ford pourrait faire face à 1 milliard $ selon les propositions, et Volkswagen pourrait également faire face à 1 milliard $ d’amendes.

Le groupe affirme que, selon les nouvelles modifications des normes moyennes de consommation de carburant, les trois manufacturiers de Detroit pourraient faire face à des coûts de conformité de 2 151 $ par véhicule, contre une moyenne de 546 $ pour les autres constructeurs automobiles. La NHTSA a proposé d’augmenter les normes de consommation de carburant moyenne des entreprises de 2 % par an pour les voitures jusqu’en 2032, et de 4 % pour les camionnettes et les VUS. Les constructeurs automobiles qui traitent presque exclusivement des camionnettes et des VUS, comme les trois de Detroit, seraient naturellement plus touchés par cela.

Le Département de l’énergie envisage également de réviser la manière dont il calcule la conversion des VÉ en efficacité à l’essence pour le programme. Le DOE a déclaré que donner trop de crédit aux VÉ peut en fait aggraver la consommation de carburant car cela permet aux véhicules à essence d’utiliser plus de carburant sans pénalité.