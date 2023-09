Rapport : Genesis abandonne la recharge sans fil pour les véhicules électriques

La charge sans fil pourrait ne pas valoir les inconvénients

La charge sans fil est lente et coûteuse, selon le rapport

La marque se concentrera plutôt sur des services de charge premium

Genesis abandonne la recharge sans fil pour les véhicules électriques. Un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud indique que les problèmes associés à ce service l’ont rendu peu attrayant, poussant ainsi la compagnie à envisager le développement de solutions de charge plus haut de gamme.

La compagnie de voitures de luxe avait annoncé en 2021 son intention de commercialiser la charge pour VÉ sans fil, en introduisant ce service pratique pour ses véhicules électriques. Les clients n’auraient pas eu besoin de brancher leur voiture, il leur suffirait de conduire au-dessus du tapis de charge et de se garer.

Genesis avait même inauguré des stations de charge sans fil dans un centre commercial à Séoul, permettant aux clients d’utiliser cette technologie.

Cependant, le rapport du média sud-coréen Bloter indique que ces chargeurs ont été retirés et que « l’enthousiasme pour la commercialisation de la charge sans fil pour les véhicules électriques dans le pays a diminué. »

Selon ce rapport, plusieurs raisons ont poussé Genesis à se retirer de la charge sans fil. La première est le coût. Les sites de charge sans fil sont chers et leur installation était compliquée. De plus, les chargeurs étaient lents, ne fournissant que 11 kW, ce qui est comparable à un chargeur domestique de niveau 2. C’est bien inférieur au minimum de 50 kW d’une prise de niveau 3 et bien en dessous des 350 kW que le GV60 peut atteindre.

Le rapport pointe également du doigt des problèmes d’autonomie. Il mentionne que les véhicules GV60 équipés d’un chargeur sans fil étaient certifiés pour une autonomie de 361 km, soit 19 km de moins qu’un véhicule sans ce système.

Au lieu de cela, le rapport suggère que Genesis envisage d’ajouter des stations de charge pour véhicules électriques pour rivaliser avec BMW et Mercedes-Benz. Ces entreprises ont installé des stations dans des hôtels haut de gamme dans le pays.