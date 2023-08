Range Rover Sport 2023: écolo ou pas?

Le Range Rover Sport 2023 se détaille à partir de 101 750 $ au Canada.

Comportement routier solide, design à faire tourner les têtes, excellente capacité de remorquage.

Sensation de lourdeur, délai de réponse de l’accélérateur et freins trop mordants, prix élevé.

Le Range Rover Sport 2023 amorce une toute nouvelle génération pour le multisegment intermédiaire de luxe qui, comme avant, agence des capacités hors route avec un caractère accentué sur les performances. Cette troisième génération repose aussi sur une nouvelle plateforme et arbore un design au goût du jour ainsi qu’un habitacle renouvelé.

Au Canada, il est disponible en variantes P400 Dynamic S, P400 Dynamic SE, P440e Autobiography et P530 First Edition. La motorisation P400 à hybridation légère comprend un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres, développant 395 chevaux et un couple de 406 livres-pied, alors que la P440e hybride rechargeable utilise aussi un bloc de 3,0 litres, mais l’ajout d’un moteur électrique fait passer sa puissance à 434 chevaux et son couple à 457 livres-pied. Sa batterie de 38,2 kWh (31,8 kWh utilisables) permet une autonomie en conduite 100 % électrique de 77 kilomètres sur une pleine charge. Quant à la P530, il s’agit d’un V8 biturbo de 4,4 litres, emprunté de BMW, développant 523 chevaux et 553 livres-pied. Les trois mécaniques sont jumelées à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral.

La concurrence inclut les Audi Q7 et Audi Q8, les BMW X5 et BMW X6, le Genesis GV80, le Lexus GX, le Lincoln Aviator, les Mercedes-Benz GLE et coupé GLE, le Porsche Cayenne et le Volvo XC90, entre autres.

Notre Range Rover Sport 2023 à l’essai était une variante Dynamic SE munie du moteur P400, procurant de belles performances, mais accompagné d’une trame sonore plutôt mondaine. Du moins, jusqu’à ce que l’on active le mode Dynamic, mais les bruits de moteurs simulés ne sont guère convaincants. Disons que c’est un détail sans importance. JLR cite un chrono 0-100 km/h en 5,7 secondes.

L’économie de carburant n’est pas si mal pour un si gros véhicule, pourvu que l’on choisisse une motorisation à six cylindres. Lors de notre essai du Range Rover Sport à moteur P400, nous avons observé une moyenne acceptable de 11,1 L/100 km.

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) P400 I6 3,0 litres turbo à hybridation légère 13,1/9,1/11,3 P440e I6 3,0 litres turbo hybride rechargeable 12,4/10,0/11,3 P530 V8 4,4 litres biturbo 15,1/11,1/13,3

Grâce à la technologie hybride, les moteurs à six cylindres du Range Rover Sport sont efficients, alors que même le V8 biturbo n’est pas trop glouton. La consommation des motorisations équivalentes du Mercedes-Benz GLE est légèrement plus basse, alors que celle des BMW X5/X6 est comparable à celle du Range Rover Sport. Les Audi Q7/Q8 et Porsche Cayenne consomment un peu plus, alors que la génération actuelle du Lexus GX consomme beaucoup plus. Parmi ses rivaux, des motorisations hybrides rechargeables sont disponibles dans les X5, Cayenne, Aviator et XC90.

Par rapport à la génération précédente, le Range Rover Sport 2023 repose sur un empattement légèrement plus long, avec une carrosserie plus longue et une ligne de toit plus élevée. Alors que le véhicule semble plus large, il est en fait plus étroit d’une vingtaine de millimètres selon la fiche technique. Son poids a augmenté aussi. Toutefois, outre le dégagement pour la tête, les dimensions intérieures sont en légère hausse, et le volume de chargement aussi. La capacité de remorquage maximale demeure fixée à 3 500 kilogrammes ou 7 716 livres, bien que la version hybride rechargeable soit limitée à 3 000 kilos ou 6 614 livres.

L’habitacle est luxueux à souhait, avec du cuir souple, des matériaux de grande qualité et une rigueur d’assemblage soigné, le tout présenté avec un design moderne. L’immense écran multimédia apporte évidemment sa part de sophistication, misant sur une interface très réactive au toucher, avec une disposition des menus bien aménagée. On aime aussi que l’intégration d’Apple CarPlay et Android Auto profite du plein écran et non juste une partie, comme on voit dans d’autres modèles sur le marché. De bonnes notes aussi pour les commandes au volant, simplifiées et plus faciles à utiliser qu’auparavant.

Bien sûr, le véhicule est aussi à l’aise sur la grand-route que sur les sentiers, bien que personne n’aille se promener dans le bois avec un véhicule chaussé de gigantesques roues de 23 pouces entourées de pneus à profil bas, comme c’est le cas de notre véhicule à l’essai. Son comportement routier est solide et raffiné, alors que l’insonorisation de l’habitacle est superbe.

Hélas, c’est en conduite urbaine que les choses se gâtent un peu. Le délai de réponse de l’accélérateur à gestion électronique devient agaçant à la longue, tout comme les freins trop mordants tout juste avant l’immobilisation complète du véhicule. Les passagers à bord questionneront vos talents de conducteur, ou du moins, vous demanderont si vous êtes de mauvaise humeur.

Le Range Rover Sport 2023 se détaille à partir de 101 750 $ au Canada, alors que la version First Edition au sommet de la gamme coûte 133 650 $ avant d’ajouter des options. En gros, son prix est plus élevé que ceux de la grande majorité de ses concurrents. Le constructeur cherche peut-être à placer le Sport dans la catégorie des utilitaires pleine grandeur, au même titre que les Cadillac Escalade et Mercedes-Benz GLS, mais nous jugeons qu’il doit demeurer dans le segment des intermédiaires.

Au final, le nouveau Range Rover Sport 2023 introduit de belle façon la nouvelle génération du modèle, qui était grandement dû pour une refonte, alors que la génération sortante a été introduite pour le millésime 2014. Cet utilitaire présente style, luxe, performances et opulence dans un ensemble à la fois attrayant et polyvalent. Toutefois, sa réputation de fiabilité n’est toujours pas très reluisante, à l’instar de plusieurs autres modèles dans le segment des utilitaires de luxe. Certains propriétaires ne pourraient jamais avoir de problèmes alors que d’autres pourraient se retrouver régulièrement chez le concessionnaire pour régler des problèmes. En gros, les produits Land Rover ne sont généralement pas aussi fiables que ceux de Lexus.

Pour répondre à la question, il est passablement écolo, surtout en version hybride rechargeable. En revanche, son prix d’achat est passablement élevé.