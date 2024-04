Rabais pour véhicules électrifiés : le Manitoba offre jusqu’à 4 000 $

La mesure est rétroactive jusqu’au 1er août 2023.

Le prix du véhicule électrifié doit être inférieur à 70 000 $.

Le budget provincial du Manitoba vient de faire des heureux dans la province voisine de l’Ontario. En effet, le nouveau gouvernement élu plus tôt cet automne, celui du Nouveau Parti Démocratique (NPD), a réalisé l’une de ses promesses électorales.

Il donne enfin aux automobilistes intéressés par l’automobile électrique un rabais pouvant atteindre 4 000 $ à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. La mesure s’applique uniquement aux véhicules dont le prix est inférieur à 70 000 $ et offre même aux acheteurs de VÉ qui ont décidé de passer à l’électrique plus tôt de recevoir le rabais de manière rétroactive, et ce, jusqu’au 1er août 2023.

Le programme de rabais provinciaux du Manitoba prévoit aussi un chapitre pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui peut atteindre 2 500 $. Ces nouveaux rabais concernent uniquement les véhicules âgés de quatre ans ou moins.

Rappelons que le rabais fédéral est toujours en vigueur, ce qui veut dire qu’un automobiliste manitobain peut recevoir jusqu’à 9 000 $ en tenant compte du 5 000 $ potentiel d’Ottawa. Il sera toutefois très intéressant de connaître la position du gouvernement de Justin Trudeau, le budget fédéral qui sera dévoilé le 16 avril prochain. Est-ce qu’Ottawa va suivre le Québec et réduire progressivement ses incitatifs financiers pour l’acquisition d’un VÉ.

Les automobilistes manitobains vont profiter du rabais provincial lorsque leur nouveau véhicule électrifié sera enregistré auprès de l’Assurance Publique du Manitoba.