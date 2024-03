Québec abolira la subvention aux véhicules électriques et hybrides branchables en 2027

La subvention pour VÉ neuf sera réduite à 4 000$ en 2025 et 2 000$ en 2026, avant de disparaitre.

La subvention pour les bornes de recharge résidentielles et commerciales demeure pour l’instant.

La subvention fédérale de 5 000$ disparaitra aussi d’ici le 31 mars 2025.

Dans son dernier budget présenté hier, le gouvernement du Québec à annoncé qu’il mettra fin à la subvention pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2027.

Lancé en 2012, le programme Roulez-Vert permet aux acheteurs d’un véhicule neuf de toucher jusqu’à 7 000$ en incitatifs provinciaux dans le cas d’un VÉ ou jusqu’à 5 000$ pour un modèle hybride ayant une batterie d’au moins 15 kWh.

Depuis le début, ce programme était considéré comme temporaire, et la fin des incitatifs était prévue lorsque les véhicules électriques auraient atteint un niveau de popularité suffisamment élevé.

Comme plus d’un véhicule sur cinq vendu au Québec l’an dernier était alimenté aux électrons et que l’écart de prix entre les modèles à essence et les VÉ s’est rapproché au cours des dernières années, le ministre des finances estime qu’il n’est plus nécessaire de puiser dans les fonds publics pour encourager leur achat.

De plus, le gouvernement croit maintenant qu’il y a des façons plus efficaces de dépenser les sommes précédemment investies dans le programme Roulez-Vert afin de lutter contre les changements climatiques, notamment en ce concentrant sur la recharge des VÉ.

Cela signifie qu’à partir du 1er Janvier 2025, les automobilistes n’auront plus droit qu’à 4 000$ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf ou 2 000 dans le cas d’un hybride branchable.

En Janvier 2026, ces montants seront encore réduits à 2 000$ et 1 000$ respectivement, avant d’être complètement abandonnés au 1er janvier 2027.

Il est a noter toutefois que le programme de subventions pour l’installation de bornes de recharge, qui permet de toucher jusqu’à 600$ dans un cadre résidentiel ou 5 000$ dans un cadre professionnel, sera inchangé pour les années à venir.

Voici un tableau qui montre les modifications à prévoir pour l’achat de différents types de véhicules:

Période Jusqu’au 31 décembre 2024 À partir du 1er janvier 2025 À partir du 1er janvier 2026 À partir du 1er janvier 2027 VÉ neuf 7 000$ 4 000$ 2 000$ 0$ PHEV neuf 5 000$ 2 000$ 1 000$ 0$ VÉ d’occasion 3 500$ 2 000$ 1 000$ 0$ Motocyclette électrique 2 000$ 1 000$ 500$ 0$ Motocyclette électrique basse vitesse 500$ 0$ 0$ 0$ Borne de recharge à domicile 600$ 600$ 600$ 600$

Malgré que la fin des subventions était à prévoir, plusieurs s’inquiètent de la rapidité avec laquelle le gouvernement souhaite procéder, dont la Corporation de concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ).

En effet, cet organisme qui regroupe environ 98% de tous les concessionnaires de la province qualifie cette décision d’« incompréhensible », et prévoit que les ventes de véhicules écologiques vont en souffrir.

Les effets de l’abandon du programme pourraient même se faire sentir immédiatement dans le cas de certains constructeurs pour qui les livraisons prennent plusieurs mois, puisque le rabais ne s’applique qu’au moment de la prise de possession.

De plus, il faut ajouter à cela que le rabais fédéral sur les VÉ tire lui aussi à sa fin, puisqu’Ottawa a annoncé que les subventions, allant jusqu’à 5 000$ pour les véhicules électriques éligibles, prendront fin lorsque les sommes allouées seront épuisées, ou au plus tard le 31 mars 2025.

Cela signifie qu’un véhicule qui bénéficiait des deux rabais, totalisant une réduction de 12 000$, ne recevra plus que 4 000$ de rabais dans un peu plus d’un an.

Il sera intéressant de voir si les manufacturiers vont ajuster le PDSF de leurs modèles à la baisse afin qu’ils demeurent compétitifs avec les véhicules à essence, mais cela soulève tout de même des questions quant à la capacité d’atteindre les objectifs d’électrification du parc automobile.

En effet, la CAQ espère toujours voire plus de 2 millions de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030, malgré qu’il n’y en ait en ce moment qu’environ 240 000.

Source : Radio Canada