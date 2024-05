Production de VÉ : Nissan revoit sa stratégie nord-américaine

Les prochains VÉ de Nissan prendront la forme d’un utilitaire.

Nissan a confirmé qu’un multisegment de la taille d’un Qashqai serait ajouté à la gamme.

Le constructeur Nissan doit revoir une fois de plus ses plans de production de véhicules électriques à son usine américaine de Canton, au Mississippi. En effet, la haute direction de l’aile américaine de Nissan a officialisé l’annonce via un mémo envoyé aux fournisseurs de pièces de Nissan. Le document a été obtenu par Automotive News.

Le plan initial était d’utiliser le complexe de Canton, Mississippi, pour l’assemblage de deux futures berlines électriques, et ce, à compter du mois de juin 2026, mais depuis cette semaine, l’horaire vient d’être repoussé au mois de novembre prochain. Pour l’instant, nul ne sait à quel moment la production de VÉ additionnels commencera à l’établissement du sud des États-Unis.

Le mémo envoyé aux fournisseurs de Nissan a toutefois donné une meilleure idée de ce à quoi il faut s’attendre de la part de la marque dans le mois et années à venir. En effet, la gamme de véhicules électriques produits à Canton devrait s’agrandir, ce qui porterait le nombre de véhicules électriques Nissan à cinq. Ce cinquième véhicule prendrait la forme d’un multisegment sous-compact à l’image du défunt Nissan Qashqai.

D’ailleurs, ce cinquième véhicule n’est que le début du virage électrique chez Nissan, puisque les deux berlines originalement prévues pour le complexe du Mississippi seront remplacées par deux autres multisegments. Nissan reviendra possiblement dans le créneau des berlines, mais plus tard.

Plus tôt cette année, Nissan a indiqué que ses futurs VÉ allaient être conçus en paire, dans le but de réduire les coûts de développement et de conception. Voilà certainement l’une des raisons qui expliquent pourquoi les stratèges de la marque doivent repenser la stratégie de production en sol américain.

D’autres facteurs expliquent ce ralentissement de l’intérêt des consommateurs envers la technologie électrique comme l’élection présidentielle aux États-Unis qui pourrait bien changer la donne dans l’électrification de la flotte automobile nord-américaine. On peut donc s’attendre à voir Nissan être plus réactif quant à la demande du public local. Le simple fait que la production de la berline Altima soit prolongée au-delà de 2025 démontre que le constructeur surveille et écoute les besoins des consommateurs nord-américains.

Nous aurons sans aucun doute plus d’informations à livrer dans ce dossier très bientôt, Nissan qui doit rassurer ses fournisseurs, mais également son public de loyaux disciples.